El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha señalado este lunes que «desde el punto de vista presupuestario», lo «ideal» sería celebrar las elecciones andaluzas «en junio» ya que, de no ser así, nos llevaría a no tener Presupuesto hasta marzo o abril» del año que viene, «y estamos conociendo las dificultades que eso conlleva».

Bravo ha mostrado su preferencia por dicho mes a fin de «evitar volver a tener una situación complicada» como la actual por la falta de unos Presupuestos propios para 2022 y «para que en enero del 2023 tuviésemos Presupuestos» nuevos.

El consejero andaluz ha apuntado que «dentro de nada, en mayo-junio», estarán ya desde su departamento preparando «los nuevos Presupuestos» de la Junta después de que los de 2022 no salieran adelante por el voto en contra a los mismos de los grupos de PSOE-A, Unidas Podemos por Andalucía y Vox en el Parlamento andaluz, y se ha declarado «convencido» de que esas nuevas cuentas las van a «conseguir sacar» adelante.

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reiterado este lunes que su «intención» es «alargar y agotar la legislatura», y convocar las próximas elecciones autonómicas después del verano si puede «seguir sacando proyectos adelante» en el Parlamento.

De lo contrario, «si eso no se produce, si hay un bloqueo, si no podemos seguir avanzando o el Parlamento se ‘bunkeriza’ y se convierte en un instrumento electoral, no voy a hacer perder ni un minuto a los andaluces» para convocarles a las urnas, ha recalcado Moreno.

Nuevo vicesecretario de Economía del PP

Por otro lado, Bravo ha confirmado este lunes que seguirá al frente de dicho departamento del Gobierno andaluz pese a su reciente nombramiento como vicesecretario de Economía del PP, en la nueva dirección nacional del partido que ahora capitanea Alberto Núñez Feijóo, y ha apuntado que cree que su «sitio» sigue estando «en Andalucía» tras las próximas elecciones autonómicas, previstas para este año en la región aunque aún sin fecha concreta.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, el consejero andaluz ha insistido en defender que su elección como vicesecretario de Economía del PP supone «un reconocimiento» por parte del nuevo líder nacional del partido «al trabajo del presidente» de la Junta, Juanma Moreno, a su «equipo de gobierno» y a «las consejerías» que ha permitido que en Andalucía se produzca «un cambio en la política económica, de desarrollo y empleo».

Es «la manera que ha tenido Feijóo de reconocer el modelo que quiere aplicar», según ha abundado Juan Bravo, quien también ha considerado un «reconocimiento específico» para Andalucía la elección del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, como coordinador general del PP.

El consejero de Hacienda ha bromeado señalando que, «si hubiera podido», Alberto Núñez Feijóo directamente «se hubiera llevado» a la nueva dirección nacional del PP al presidente andaluz, Juanma Moreno, «pero a tanto no le habrán dejado pedir, y por eso ha bajado al segundo o tercer nivel para que, de alguna manera, esté el presidente» de la Junta «representado» en esa cúpula.

En todo caso, Bravo ha señalado que si ahora, en su labor como vicesecretario de Economía del PP, puede «contar, ayudar, trasladar lo que hemos hecho» como consejero de Hacienda, «por qué y cómo, y cuáles han sido los resultados, bienvenido sea, y encantados de duplicar quizá el esfuerzo», y en esa línea ha defendido la política de la Junta de «bajada de impuestos», su apuesta por «la simplificación de trabas», por hacer «una administración más fluida», así como ha defendido que «no siempre gastar más ha significado unos mejores servicios públicos».

Bravo ha explicado que «de momento» sigue de consejero, y que su «compromiso ahora mismo es Andalucía», y a la pregunta de si se irá a Madrid después de las próximas elecciones, ha respondido que «eso lo decidirá» el presidente, Juanma Moreno, y que en todo caso él seguirá, «como siempre, estando donde me han pedido» en el PP.

Al respecto, ha recordado que era diputado nacional por Ceuta cuando los presidentes andaluz y ceutí, Juanma Moreno y Juan Vivas, respectivamente, ambos del PP, «se pusieron de acuerdo» para que dejara esa responsabilidad a favor de dirigir la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, en 2019, tras las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018.

«Lo normal es que siga en Andalucía»

De igual modo, Juan Bravo ha opinado que «lo normal es que siga en Andalucía, donde hay un proyecto y donde tengo que desarrollar mi trabajo siempre que el presidente considere que es donde más puedo aportar», y al respecto ha subrayado que Moreno es quien «tiene el timón del barco» del Gobierno de la Junta «y para el que todos trabajamos», si bien ha recordado que, antes que nada, «primero hay que conseguir revalidar los resultados para seguir gobernando» en la comunidad autónoma antes de especular sobre si seguirá de consejero en la próxima legislatura.

«Creo que los que estamos» en el Gobierno andaluz «hemos disfrutado mucho en este tiempo y nos gustaría a todos repetir, pero luego será el presidente quien decida quién quiere que esté en cada momento», ha indicado también Juan Bravo.

Igualmente, a la pregunta de si podría optar a sustituir a Juan Vivas como presidente del PP de Ceuta, Juan Bravo ha señalado que es «un comentario que se produce con frecuencia», y para él es «un tremendo orgullo que la gente piense en mí» para es puesto, pero ha insistido en que cree que «mi sitio está en Andalucía», y aunque agradece «enormemente que la gente piense en mí», cree que «en Ceuta hay gente muy válida para tomar el relevo si Juan Vivas decide no seguir» al frente del PP en la ciudad autónoma.