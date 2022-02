Si quieres acabar con los malos olores en tu casa o en algunas estancias en concreto, puede que no sea suficiente con echar un poco de ambientador en spray, o de quemar algo de incienso, sino que se necesita algo más intenso y además que sea también específico para eliminar los olores. Conoce entonces ahora el ambientador de Mercadona que no sabías que existía y no podrás dejar de comprar.

El mejor ambientador de Mercadona

Muchos son los ambientadores que podemos comprar en Mercadona y en todos los formatos, pero este nuevo ambientador que ya tienen disponible en todas sus tiendas, parece haberse convertido en el más vendido de todos ya que consigue acabar con los malos olores en casa prácticamente de inmediato.

Se trata del ambientador y eliminador de olores que deja un curioso aroma a ropa limpia, y que comercializa a través de Bosque Verde, la empresa que de hecho se encarga de todos los productos de limpieza y los ambientadores que encontramos en Mercadona desde hace años.

El ambientador y eliminador de olores más sorprendente de todos ya que realmente consigue dejar un aroma como si acabaras de abrir la secadora o de recoger la colada tendida al sol. Ese típico aroma a ropa limpia que tiene la colada cuando se ha secado. Y lo mejor es que es un aroma que se mantiene durante todo el día gracias al sencillo funcionamiento de este ambientador.

Como hemos dicho, es un eliminador de olores de mecha, de modo que sólo tenemos que coger la botella, agitar un poco el líquido que lleva dentro y después, abrir el tapón y subirlo para exponer al aire la mecha o tira de tela que lleva pegada al tapón. Cuanto más levantes, más trozo de mecha saldrá y más tiempo podrás reproducir el aroma a ropa limpia en la estancia en la que hayas colocado el ambientador.

Puedes usarlo para dejarlo en el salón para que aporte su aroma fresco si haces una reunión familiar o si vives con alguien que fuma puede ser realmente efectivo para eliminar el olor a tabaco. Incluso lo puedes poner en el baño para mantener siempre un buen olor en esta estancia y disimular otros.

El ambientador eliminador de olores que arrasa ya en Mercadona, viene en una botella que tiene capacidad para durar, según pone en la etiqueta, unas 8 semanas (375 ml ) y su precio es de 1,20 euros.