Air Europa crece en España con nuevas rutas a Oviedo y Sevilla y amplía su operativa en Italia

Air Europa continúa adelante con su plan de expansión y crecimiento operativo añadiendo nuevas rutas y vuelos tanto en el mercado doméstico como en Europa. A partir del próximo 1 de junio, la aerolínea conectará el hub de Madrid-Barajas con Oviedo y Sevilla, mientras que elevará su actividad desde la capital española hacia Milán y Roma.

Tanto en el caso de Oviedo como en el de la ciudad hispalense, la compañía desplegará dos frecuencias diarias que mantendrá a lo largo de todo el año. Por su parte, pasará de dos a tres las conexiones diarias con Milán y Roma, reforzando de esta manera su apuesta por el mercado italiano. Los vuelos se llevarán a cabo a bordo de la flota Boeing 737, lo que garantiza la máxima eficiencia y comodidad para los pasajeros.

Este incremento de la actividad en corto y medio radio consolida la apuesta por los destinos en el continente europeo, como lo demuestra la ruta a Ginebra que se inaugurará también el próximo junio. Asimismo, se alinea con el incremento de las operaciones en África; durante el próximo verano, se recuperarán los vuelos a Marrakech y Túnez, se volará por vez primera a Tánger y, desde el 24 de junio y de forma regular, la ciudad sudafricana de Johannesburgo se unirá a la red internacional de destinos de Air Europa, con tres frecuencias semanales.