Air Europa celebra el Black Friday con descuentos del 20% para disfrutar de toda su red de destinos
Desde el 26 de noviembre hasta el 1 de diciembre, los usuarios podrán adquirir sus billetes al mejor precio.
La campaña es válida para vuelos hasta el próximo 11 de junio en rutas tanto de España como de Europa, América, África y Oriente Medio.
Un año más, Air Europa se suma a la semana del Black Friday con la propuesta más atractiva para adquirir billetes al mejor precio. Desde este 26 de noviembre y hasta el próximo 1 de diciembre, los clientes podrán encontrar un 20% de descuento en rutas directas operadas por la aerolínea en España, Europa, América, África y Oriente Medio.
Las ofertas serán aplicables a vuelos que tengan lugar hasta el 11 de junio del próximo año. Los días 26 y 27 de noviembre, estarán disponibles de manera exclusiva para la venta en la página web de Air Europa, el Centro de Atención al Cliente y en las Oficinas de Ventas; y se abrirán a todos los canales entre los días 28 de noviembre y 1 de diciembre.
Esta nueva campaña permitirá a los usuarios planificar en las mejores condiciones sus próximos desplazamientos. Con las ofertas de Black Friday, es más fácil disfrutar de una propuesta única a bordo de una de las flotas más modernas y eficientes del mercado.
Para más información y detalles de la promoción, puede consultar la web aireuropa.com
Temas:
- Air Europa
- Black Friday