¿Afectará el corte de gas ruso a España? Estos son los países que lo sufrirán

La relación entre Rusia y Europa vive uno de sus peores momentos, más teniendo en cuenta los conflictos energéticos derivados de la guerra en Ucrania. Que una parte de la suministración energética de gas de Europa depende de Rusia no es ningún secreto. De todo el gas importado a Europa en 2021, un 38,7% procedía de Rusia, según datos del Eurostat. Ahora, muchos países temen que quedarse sin ese suministro por un corte de gas ruso.

La semana pasada, el principal canal de gas que suministraba gas ruso a Europa se cerraba por faenas de mantenimiento, este era un paro programado, pero muchos países europeos temen la posibilidad de que este servicio no se vuelva a restablecer en la fecha programada. Putin ya amenazó a Europa con consecuencias energéticas si este continente no retiraba las limitaciones económicas impuestas en la zona por el conflicto Rusia-Ucrania.

La presidenta de la Unión Europa, Úrsula von der Leyen, quiso advertir a los países sobre la situación, para que estos pudieran tener planes de emergencia para los peores escenarios. Si bien es cierto que Europa ya ha reducido esta dependencia energética con Rusia, limitándola al 20%, las consecuencias de un corte aún preocupan a los expertos.

Si finalmente Rusia no restablece el servicio de gas o decide cortar el mismo de manera ilimitada, esto tendría consecuencias directas en los recursos energéticos de Europa y en su economía. Algunos países sufrirían a mayor escala las consecuencias, en cabeza se encuentran Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia, el recorte de la demanda en estos países podría llegar al 54%. Muy de cerca, le seguirían países como Hungría, Croacia, Grecia y Bulgaria, con un recorte del 49% según se puede comprobar en un gráfico compartido por la organización Bruegel.

📉 GAS DEMAND

Demand reductions in each country group that took place between Jan and Apr 2022 are not sufficient for many country groups to meet the demand reduction needed to get through next winter without 🇷🇺 gas. @McwilliamsBen @GeorgZachmann

👉 https://t.co/1HrzbsamZ8 pic.twitter.com/roVss5rNJg

— Bruegel (@Bruegel_org) July 8, 2022