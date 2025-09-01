Adiós a planchar por 2 euros: el producto que arrasa en Mercadona

Planchar es, sin duda, una de las tareas domésticas que más pereza da. No es sólo el tiempo que consume, sino todo lo que implica: sacar la tabla, calentar la plancha, preparar la ropa y dedicar un buen rato a cada prenda. Y claro, si la pila de ropa es grande, la misión parece interminable. No es casualidad que mucha gente intente esquivar este momento hasta que ya no queda más remedio. Pero, ¿y si te dijera que por fin existe algo para que podamos dejar de planchar? Está en Mercadona y cuesta sólo 2 euros.

En los últimos años han surgido inventos de todo tipo para hacer más llevadera lo de planchar. Desde planchas verticales a centros de vapor pasando por pequeños trucos caseros como el de usar el vapor que se generan en la ducha, pero lo que está triunfando ahora mismo en los lineales de Mercadona es un producto mucho más simple y barato. Hablamos del Planchado Fácil Bosque Verde, un spray de 750 ml que cuesta 2,20 euros y que promete algo casi mágico: eliminar arrugas sin necesidad de plancha. Un producto que arrasa en Mercadona, es viral en redes y que tú también vas a querer poner a prueba.

Adiós a planchar gracias a Mercadona

El funcionamiento es muy sencillo, y quizá ahí esté el secreto de su éxito. Sólo hay que pulverizar el producto sobre la prenda a una distancia de unos 20 o 25 centímetros. Después, se estira con las manos, se alisa un poco y se deja secar. En pocos minutos, la ropa queda sin esas arrugas que suelen afear el tejido.

El spray puede usarse de dos formas: en seco, sobre una prenda ya lavada y seca, o en mojado, justo después de salir de la lavadora. En este último caso, el efecto se potencia porque el tejido se va asentando a medida que se seca. Y si lo que quieres es planchar igualmente, aplicarlo antes te ahorrará bastante esfuerzo porque la plancha resbala mejor y las arrugas desaparecen con menos pasadas.

Otro detalle práctico es su formato: la botella lleva difusor en pistola, lo que facilita repartir el producto de manera uniforme. No hay que estar insistiendo ni gastar demasiado. Con un par de pulverizaciones, normalmente es suficiente para una camisa o camiseta.

Lo que más valoran los clientes

Las opiniones de quienes lo han probado coinciden en varios puntos. El primero, la rapidez: en cuestión de minutos tienes la prenda lista para ponértela. El segundo, el precio: por 2,20 euros resulta mucho más asequible que cualquier plancha de vapor portátil o que llevar la ropa a la tintorería. Y tercero, la comodidad, porque evita todo el montaje de tabla y plancha, que es lo que más molesta a la mayoría.

En muchos vídeos de las redes, en las que se ha puesto a prueba el Planchado fácil Bosque Verde, vemos como se aplica en camisas, blusas o camisetas, que son de las prendas más usadas y de las que más se arrugan. Además, también es útil en viajes: cabe perfectamente en la maleta y resuelve emergencias cuando la ropa sale hecha un acordeón después de horas plegada.

Ventajas frente al planchado tradicional

Lo cierto es que no sustituye al 100 % el planchado en todos los casos, especialmente en tejidos muy gruesos o rígidos, pero para el día a día cubre de sobra. La gran ventaja está en el ahorro de tiempo. Si antes dedicabas media hora a preparar un par de camisas, ahora en cinco minutos puedes tenerlas listas.

Otra ventaja es que la ropa no se recalienta ni se estropea tanto como con la plancha. El vapor y el calor excesivo pueden dañar algunos tejidos con el tiempo, mientras que este producto actúa de forma más suave. Y no hay que olvidar lo práctico que resulta para quienes tienen poco espacio en casa o no quieren invertir en aparatos más caros.

Precauciones y recomendaciones

No todo son ventajas y conviene recordar algunas recomendaciones. El fabricante avisa de que no se debe usar en prendas muy delicadas como seda, terciopelo o viscosa, ya que podrían estropearse. Tampoco en ropa de colores poco sólidos, a no ser que antes se haga una prueba en una zona poco visible.

Como cualquier producto de limpieza, es importante mantenerlo fuera del alcance de los niños y evitar el contacto directo con los ojos o la piel. En caso de accidente, la indicación es clara: lavar con abundante agua. Son advertencias lógicas, pero conviene tenerlas en cuenta para evitar sustos.

El nuevo imprescindible en muchos hogares

En definitiva, el Planchado Fácil Bosque Verde de Mercadona se ha convertido en ese pequeño truco que facilita la vida sin apenas gastar dinero. Por 2,20 euros, no es de extrañar que esté arrasando. Además, muchos lo compran por curiosidad, o porque lo ven en las redes, y luego acaban repitiendo porque realmente les ahorra tiempo y esfuerzo. ¿Y tú? ¿Ya lo has probado? Si no es así, ¿ a qué estás esperando?.