Adiós al atún en lata: Mercadona tiene el sustituto que te va a encantar y es más sano

Las conservas son un básico en las despensas de todos los hogares. Desde hace décadas, han sido una solución práctica para tener alimentos siempre disponibles, sin importar la época del año. Entre las más populares, el atún en lata, de Mercadona y de todos los supermercados, ha reinado en las cocinas al utilizarse en ensaladas, bocadillos y platos variados. Sin embargo, el mundo de las conservas es amplio y diverso, y hay otros productos que están ganando terreno y conquistando los paladares de los consumidores.

En este contexto, Mercadona, una de las cadenas de supermercados más importantes de España, ha presentado una alternativa que está arrasando entre sus clientes. Aunque el atún sigue siendo un favorito, las aceitunas rellenas de anchoa Hacendado se han posicionado como una opción excepcional dentro del mundo de las conservas.

Estas aceitunas no sólo ofrecen un sabor único, sino que también aportan una serie de beneficios nutricionales que las hacen ideales para quienes buscan diversificar su dieta sin renunciar a la comodidad de las conservas. Comercializadas por la reconocida marca La Española, estas aceitunas vienen en un bote de 1,46 kg, con un peso escurrido de 600 gramos, y se venden a un precio de 3,95 euros. Pero ¿qué hace que este producto sea tan especial y por qué está ganando tanta popularidad? A continuación, exploraremos en detalle todas sus características y ventajas.

Adiós al atún : Mercadona tiene algo que te va a encantar

Las aceitunas rellenas de anchoa Hacendado son comercializadas por La Española, una empresa con una larga tradición en la producción de aceitunas y conservas de alta calidad. Se vende en varios formatos, e incluso en packs de tres, pero el más vendido de todos es el de más de medio kilo de olivas rellenas de anchoa (una vez escurridas) a un precio que ni tan siquiera llega a los 4 euros, lo que la convierte en una opción económica y de gran valor para los consumidores. De hecho, este producto ha encontrado un lugar destacado en los estantes de Mercadona, gracias a su excelente relación calidad-precio y al respaldo de una marca de confianza.

Ingredientes y composición

Las aceitunas rellenas de anchoa Hacendado están elaboradas con ingredientes cuidadosamente seleccionados para garantizar un sabor y calidad excepcionales. Los ingredientes principales incluyen aceitunas, sal, pasta de anchoa (anchoa y estabilizador E-401), sal, potenciadores del sabor E-621 y E-635, acidulante (ácido cítrico), antioxidante (ácido ascórbico) y estabilizador (cloruro de calcio). Esta combinación de ingredientes no sólo asegura un sabor delicioso, sino que también mantiene la frescura y la textura de las aceitunas.

Información nutricional

Una de las razones por las que las aceitunas rellenas de anchoa Hacendado se están volviendo tan populares es su perfil nutricional. Por cada 100 gramos, estas aceitunas aportan 150 calorías, de modo que por una ración recomendada de 50 gramos las calorías serán tan sólo de 75, lo que las convierte en una opción relativamente baja en calorías para un snack o complemento de comida.

Además, contienen 15 gramos de grasas, de las cuales solo 2,9 gramos son grasas saturadas. Esto significa que, aunque son ricas en grasas, predominan las grasas saludables. También aportan 0,9 gramos de hidratos de carbono (de los cuales menos de 0,5 gramos son azúcares), 1,6 gramos de proteínas y 2,6 gramos de sal. Esta composición nutricional las hace adecuadas para diversas dietas y necesidades alimenticias.

Versatilidad en la cocina

Las aceitunas rellenas de anchoa Hacendado no sólo son deliciosas por sí solas, sino que también son extremadamente versátiles en la cocina. Pueden ser utilizadas en una variedad de platos, desde ensaladas y aperitivos hasta guisos y tapas. Su sabor único, que combina la suavidad de las aceitunas con el toque salado de la anchoa, añade una dimensión extra a cualquier receta. Además, son perfectas para picar entre horas o para acompañar una copa de vino en un aperitivo.

Beneficios para la salud

Más allá de su sabor y versatilidad, las aceitunas rellenas de anchoa Hacendado también ofrecen varios beneficios para la salud. Las aceitunas son conocidas por su contenido en ácidos grasos monoinsaturados, que son beneficiosos para la salud cardiovascular. Además, contienen antioxidantes como el ácido ascórbico, que ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo. La presencia de proteínas y un bajo contenido en carbohidratos también las hace una buena opción para quienes siguen dietas bajas en carbohidratos o buscan aumentar su ingesta de proteínas de manera saludable.

En conclusión, aunque el atún en lata sigue siendo una opción popular en muchas cocinas, las aceitunas rellenas de anchoa Hacendado se han ganado un lugar especial en el corazón de los consumidores de Mercadona. Su sabor único, perfil nutricional balanceado, y versatilidad en la cocina las convierten en una alternativa excelente y deliciosa. Si aún no las has probado, te animamos a que lo hagas y descubras por ti mismo por qué están causando sensación. ¡Adiós al atún en lata, hola a las aceitunas rellenas de anchoa!.