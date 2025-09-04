Un grupo de pescadores encuentra una patera a la deriva en aguas de Cala Pi

Un grupo de pescadores ha localizado una patera a la deriva en aguas de Cala Pi, en Mallorca, poco después de las 13.00 horas de este jueves.

Según ha podido saber OKBALEARES, al encontrar la embarcación vacía, los pescadores han llamado al 112 a las 13.19 horas para informar del hallazgo. Inmediatamente después, los servicios de emergencias les han pedido que se acercaran al cayuco para ver si había supervivientes.

Cuando se han aproximado a la patera a la deriva, han comprobado que no había nadie en su interior y han informado al 112 de que no había ninguna persona dentro de la pequeña embarcación, ni tampoco en el agua.

Por el momento, se desconoce si los migrantes que iban a bordo han conseguido llegar a la costa o si han caído al mar.

Este hallazgo ha ocurrido en un día donde se ha producido una nueva oleada de pateras en Baleares. Un total de 53 inmigrantes ilegales han llegado a las costas de las Islas en menos de 24 horas. Lo han hecho a bordo de cuatro pateras a lo largo de este pasado miércoles, según ha informado la Delegación del Gobierno.