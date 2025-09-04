Nueva oleada de pateras en Baleares con 53 inmigrantes ilegales rescatados en menos de 12 horas

Nueva oleada de pateras en Baleares. Un total de 53 inmigrantes ilegales han llegado a las costas de las Islas en menos de 24 horas. Lo han hecho a bordo de cuatro pateras a lo largo de este pasado miércoles, según ha informado Delegación del Gobierno.

El primer cayuco se ha localizado a una milla al sur de la isla de Formentera. Sobre las 15:00 horas, un total de seis magrebíes fueron rescatados, todos ellos en aparente buen estado de salud.

La segunda patera se localizó sobre las 18:18 horas a 12,5 millas al sureste de Formentera, momento en el que se procedió al rescate de un total de 16 personas de origen magrebí.

Algo más tarde, alrededor de las 18:30 horas, llegó a Ibiza una tercera embarcación a motor con siete argelinos a bordo. Según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza, la patera fue detectada por el servicio de salvamento de Playa d’en Bossa y se ha notificado de forma inmediata a Policía Local para la localización de sus ocupantes, que han desembarcado por la playa.

Los individuos, todos varones, algunos posiblemente menores, han sido localizados por los agentes en las inmediaciones poco antes de las 19.00 horas y han sido puestos a disposición de Policía Nacional.

La última patera en llegar durante este pasado miércoles lo hizo en la isla de Cabrera con 24 subsaharianos a bordo.

Más pateras en Formentera

Cabe recordar que entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, Formentera recibió un total de 42 subsaharianos y magrebís a bordo de dos cayucos.

La primera patera en llegar a la menor de las Pitiusas lo hizo a las 15:45 horas de este pasado domingo. La Guardia Civil y la Policía Local de Formentera interceptaron en tierra a 18 inmigrantes de origen magrebí en la zona de Es Pujols, según ha informado Delegación de Gobierno en Baleares a los medios.

La segunda embarcación en llegar lo hizo a las 03:10 horas de esta madrugada de lunes. Guardia Civil y Policía Local de Formentera también han intervenido para interceptar a 24 personas, todas ellas de origen subsahariano salvo dos asiáticos, en línea de costa en la zona de Es Cupinar.