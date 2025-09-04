La niña fallecida en Sevilla intentaba descolgarse de la azotea con una manguera porque no tenía llaves

La niña de 11 años fallecida este miércoles por la noche en Sevilla al caer al vacío desde la terraza de un cuarto piso intentaba entrar en su casa descolgándose de la azotea con una manguera porque al parecer no tenía llaves, según la principal hipótesis que maneja la Policía Nacional, al mando de las investigaciones.

Así lo ha indicado este jueves el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, tras una concentración a las puertas de la Delegación, en la plaza de España, en condena por el último caso de violencia machista en la comunidad.

Fernández ha recalcado que la investigación está todavía en una fase inicial, ya que todavía no han pasado ni 24 horas, pero según ha explicado, «todo indica» que la menor quería entrar en la vivienda y utilizó una manguera que había en la azotea para descolgarse hasta la terraza. La manguera se rompió por su peso y cayó al vacío desde un cuarto.

Los motivos por los que la niña no podía entrar en el piso todavía están investigándose, aunque Fernández ha apuntado que la Policía trabaja en la teoría de que no tenía llaves y tampoco había nadie en casa. «A través de las testificales de los familiares y vecinos se podrá llegar a las conclusiones», ha rematado en declaraciones a los periodistas.

El suceso ha tenido lugar en un domicilio ubicado en la avenida la Montería de la barriada Juan XXIII, a las afueras de Sevilla, entre el parque Amate y Rochelambert. Sobre las 22:30 horas, un ciudadano llamó al 112 para alertar de que una persona se había precipitado desde la cuarta o quinta planta de un edificio, aunque desconocía si había sido un suceso fortuito o intencionado. Hasta allí se desplazaron dotaciones de Bomberos, sanitarios, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local. Los efectivos del 061 constataron que la víctima era una niña de 11 años, pero sólo pudieron confirmar su fallecimiento, ya de madrugada.