Rajadón de Soria contra los árbitros: «Jugadores se ríen en su cara y no tienen huevos a expulsarlos»

Tremenda la rajada de David Soria contra el estamento arbitral tras la expulsión de Luis Milla durante el Villarreal-Getafe de este sábado en la jornada 15 de la Liga. El portero andaluz entendió que fue una roja directa totalmente injusta y cargó contra los árbitros por tener valentía contra los equipos pequeños y carecer de ella contra los grandes.

«Si ya es difícil ganar al Villarreal en su casa con el equipo que tienen 11 vs 11, pues si te expulsan a un jugador y más por el motivo por el que lo ha hecho… la verdad que se te pone muy cuesta arriba. Es una pena porque creo que hemos hecho una primera parte buena y sin ocasiones peligrosas. Hay que pasar página porque nos vamos muy cabreados», comenzó señalando David Soria tras el partido.

La rajada del portero del Getafe fue a más: «Para empezar le pega un pelotazo a un metro que si le da en la cabeza lo puede matar. Y él ha reaccionado como lo haríamos todos. Al final el árbitro se ha hecho el valiente. Como siempre hacen con nosotros. Cuando juegas contra equipos grandes, hay algunos jugadores, no quiero decir nombres, que se ríen en su cara y no tienen huevos a expulsarlos. Así de claro. Y a nosotros llega, se hace el valiente, te muestra una roja, se lleva los aplausos del estadio, y nos vamos jodido…».

«Esperemos que la Federación tenga algo de mano y no le caiga más de un partido. Porque al ser roja directa pueden interpretar lo que a ellos les convenga. Espero que interpreten bien la jugada y vean como ha sido», culminó el guardameta sevillano.