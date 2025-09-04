Muere una niña de 11 años al caer desde la terraza de su casa en Sevilla

Una niña de 11 años ha muerto tras caer desde la terraza de una vivienda de Sevilla en la noche de este miércoles, según informa el 112. Los primeros indicios apuntan a un desgraciado accidente, aunque la Policía Nacional está investigando lo ocurrido.

Los hechos han tenido lugar en un domicilio familiar ubicado en la avenida la Montería de la barriada Juan XXIII, a las afueras de la capital hispalense, entre el parque Amate y Rochelambert. Sobre las 22:30 horas, un ciudadano llamó al 112 para alertar de que una persona se había precipitado desde la cuarta o quinta planta de un edificio, aunque desconocía si había sido un suceso fortuito o intencionado.

Hasta allí se desplazaron dotaciones de Bomberos, sanitarios, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local. Los efectivos del 061 constataron que la víctima era una niña de 11 años, pero sólo pudieron confirmar el fallecimiento de la menor, ya de madrugada.