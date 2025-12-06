Vox se ausenta de los actos por la Constitución para «no blanquear al Gobierno corrupto»

Los líderes de Vox se han ausentado este sábado en los actos celebrados por el Día de la Constitución para «no fingir normalidad institucional» y, así, «no blanquear al Gobierno corrupto» de Pedro Sánchez, según ha declarado la portavoz en el Congreso, Pepa Millán. La formación de Santiago Abascal, como defensora de la Carta Magna, ha querido mantener la «coherencia» al no asistir a unos actos con un Gobierno que la ha vulnerado sistemáticamente.

Vox tampoco ha acudido al izado de la bandera española frente a la fachada principal del Congreso de los Diputados, al entender que estarían formando parte de una escena que sirva a Sánchez para «proyectar una imagen internacional de normalidad», como suele hacer «con todo este tipo de actos», según Millán. La formación de Abascal ha enviado una carta al jefe del Estado Mayor de Defensa para explicarle los motivos de su ausencia y disculparse, como organizador del acto.

Asimismo, Pepa Millán ha señalado la contrariedad de estar presente en los actos destinados a mostrar respeto por los símbolos y la unidad nacional cuando el Gobierno «se ha dedicado a pisotearlos». Se trata de algo «incompatible», ha declarado la portavoz en el Congreso de Vox.

En este sentido, Millán ha detallado que, además de «pisotear» esos símbolos, el Ejecutivo de Sánchez ha actuado igual con «el orden jurisdiccional en España» y «los derechos y libertades de todos los españoles», además de haber «utilizado las instituciones que son de todos los españoles para su propio beneficio o como escudo», y ha puesto como ejemplo la Corona.

Por otro lado, Millán ha criticado la postura del Partido Popular, que sí ha asistido a los actos del Día de la Constitución. Según la portavoz, no es comprensible que «a estas alturas» el PP se «siga prestando» a «compartir espacio» con un Ejecutivo «contra el que se manifiesta los fines de semana».

Por su parte, el Gobierno de Sánchez ha ampliado el blindaje al Congreso para evitar los abucheos al presidente. El perímetro de vigilancia abarcaba un espacio mayor al que se marcó en 2024, con un dispositivo de seguridad visiblemente reforzado.

Además, Francina Armengol, presidenta del Congreso, ha defendido una reforma constitucional para «adecuar» la Carta Magna a «la diversa realidad territorial del país». Las declaraciones de la socialista coinciden con un momento de especial tensión entre el ejecutivo y Junts, que dio por roto su apoyo a Sánchez.

En cuanto a Sánchez, el presidente del Gobierno ha comparecido de manera previa a los actos, pero no ha admitido preguntas de la prensa, a la que ha emplazado al tradicional corrillo posterior. De hecho, Moncloa ha informado a los periodistas de que lo que se dijera en estos corrillo no podría publicarse hasta una hora fijada por presidencia del Gobierno, algo insólito.