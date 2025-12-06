Sánchez no admite preguntas de la prensa en su comparecencia por el Día de la Constitución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha permitido a los periodistas preguntar durante su breve comparecencia a la entrada del Congreso para participar en los actos por el Día de la Constitución. Sánchez ha emplazado al corrillo posterior. Moncloa, en un hecho insólito, ha informado a la prensa que las declaraciones del presidente socialista tras el acto, en los tradicionales encuentros con la prensa, no podrán publicarse hasta una hora fijada por la Presidencia, las 14 horas. Cabe recordar que, el pasado 12 de octubre, Sánchez abandonó el Palacio Real tras el saludo a los Reyes, sin participar en los corrillos con la prensa.

El Gobierno ha reforzado el dispositivo de seguridad en el Congreso de los Diputados para evitar abucheos al presidente socialista. El perímetro de vigilancia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ha ampliado en comparación con años anteriores. El cordón de seguridad, que impide a los ciudadanos acercarse a las autoridades que asisten al acto, se ha distanciado varios metros.

Sánchez insta a cumplir la Constitución

En una publicación en sus redes sociales, Sánchez ha instado este sábado a cumplir con la Constitución porque «es el mejor camino para avanzar hacia un futuro de igualdad y justicia social, con servicios públicos fuertes que mejoren la vida de la gente».