Tardas un minuto y es de lo más sano: el plato de Mercadona que triunfa sin parar

En el ajetreo diario, encontrar tiempo y energía para cocinar comidas saludables puede ser un desafío. La vida moderna nos empuja a buscar soluciones rápidas y eficaces para nuestras necesidades alimenticias, y es aquí donde los platos preparados juegan un papel crucial. Estos productos no sólo nos ahorran tiempo, sino que también nos ofrecen la posibilidad de disfrutar de comidas equilibradas y deliciosas sin el esfuerzo y la planificación que conlleva la cocina tradicional. En este contexto, Mercadona se ha posicionado como uno de los supermercados líderes en ofrecer opciones de calidad para aquellos que buscan practicidad sin sacrificar la salud y en concreto, destaca un plato de Mercadona que vas a querer probar.

Mercadona, conocido por su variedad y calidad en productos alimenticios, ha sabido responder a la demanda creciente de platos preparados. Entre su amplia gama de productos, destacan aquellos que combinan ingredientes naturales y un sabor casero que difícilmente se encuentra en otros supermercados. La estrategia de Mercadona se basa en ofrecer comidas que no solo sean rápidas de preparar, sino que también cumplan con los estándares de una dieta equilibrada y nutritiva. Esta filosofía ha llevado a la creación de platos que se han convertido en favoritos indiscutibles entre los consumidores, ganándose un lugar destacado en la cesta de la compra de muchas familias. Uno de estos productos estrella es la crema de alcachofa Hacendado, una opción que no para de triunfar por su sencillez y sabor excepcional. Este plato no solo es rápido de preparar, sino que también está lleno de ingredientes saludables que lo hacen ideal para cualquier comida del día. A continuación, exploraremos en detalle las características de este producto, su modo de preparación, y por qué ha logrado cautivar a tantos consumidores.

El plato de Mercadona que triunfa sin parar

La crema de alcachofa Hacendado está elaborada con ingredientes cuidadosamente seleccionados que garantizan una combinación perfecta de sabor y valor nutritivo. Sus ingredientes principales incluyen agua, patatas, un 16% de alcachofa, jugo de soja (compuesto por agua, semilla de soja libre de OGM y sal), guisantes, puerro, aceite de oliva, sal y aceite de oliva virgen extra. Esta mezcla no sólo asegura un sabor suave y delicioso, sino que también aporta una variedad de nutrientes esenciales para una dieta equilibrada.

Modo de preparación

La practicidad es uno de los mayores atractivos de esta crema. Prepararla es extremadamente sencillo y rápido, lo cual es ideal para quienes tienen un horario apretado. Puede calentarse en el microondas separando el cuenco del cartón, perforando la tapa y calentando a máxima potencia durante un par de minutos. Luego, se recomienda remover con una cuchara antes de consumir. También puede calentarse en una cazuela, vertiendo el contenido y calentándolo a fuego lento durante unos pocos minutos, removiendo ocasionalmente. Además, puede consumirse fría, lo que la convierte en una opción versátil para cualquier momento del día.

Beneficios nutricionales

Con solo 134 calorías por porción, la crema de alcachofa Hacendado es una opción ligera y saludable. Las alcachofas son conocidas por su alto contenido en fibra, antioxidantes y vitaminas, lo que contribuye a la salud digestiva y general del cuerpo. Los guisantes y el puerro añaden proteínas vegetales y más fibra, mientras que el aceite de oliva virgen extra proporciona grasas saludables que son esenciales para el funcionamiento del cuerpo. Este plato no solo satisface el paladar sino que también apoya una alimentación equilibrada y nutritiva.

Comparativa con otras cremas Hacendado

Junto al plato de Mercadona que está arrasando y que tiene a la alcachofa como su gran protagonista, en este supermercado puedes encontrar una amplia variedad de cremas similares, cada una con sus propias ventajas y características únicas que las hacen especiales. La crema de calabaza y zanahoria, por ejemplo, es otra opción ligera y deliciosa, perfecta para quienes prefieren un sabor más dulce y suave. La crema de calabacín es ideal para quienes buscan una textura aún más ligera y un sabor delicado, perfecta para los paladares más exigentes. La crema de espárragos, por otro lado, ofrece un perfil de sabor más sofisticado y un alto contenido en fibra, ideal para quienes buscan una opción más refinada. Finalmente, la crema de verduras es una opción clásica que combina una variedad de vegetales para un plato nutritivo y equilibrado, apto para cualquier momento del día.

En conclusión, la crema de alcachofa Hacendado es una muestra de cómo Mercadona logra equilibrar conveniencia, sabor y nutrición en sus productos. Por sólo 1,70 € (para un bol de 350 gramos), es una opción accesible que puede complementar cualquier dieta. Junto a esta, Mercadona también ofrece otras cremas igualmente saludables y deliciosas, como la crema de calabaza y zanahoria, la crema de calabacín, la crema de espárragos y la crema de verduras, todas ellas disponibles al mismo precio y con la misma garantía de calidad.