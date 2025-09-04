Alejandra Rubio suelta la bomba y saca a la luz la verdad de Carmen Borrego y Terelu Campos

Alejandra Rubio ha soltado una bomba que ha removido los cimientos de la familia Campos y, como no podía ser de otra forma nosotros tenemos todos los detalles. La colaboradora de Vamos a Ver ha dado unas declaraciones que dejan en evidencia la verdadera relación que su madre mantiene con Carmen Borrego. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que no pertenecen al mismo grupo de amigos, motivo por el que Carmen no estaba invitada al último cumpleaños que ha celebrado Terelu Campos. Siguiendo las declaraciones que Alejandra ha puesto encima de la mesa, detrás de la fiesta estaba el entorno de Terelu, era una sorpresa y la presentadora desconocía quién iba a asistir. De esta forma, Rubio ha exculpado a su progenitora del revuelo que habría roto el corazón de Borrego.

Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Alejandra Rubio no quería dedicarse a la televisión y se matriculó para estudiar Diseño de Moda, pero se dio cuenta de que aquello no era lo suyo y comenzó la carrera de Derecho. Más adelante volvió a cambiar su hoja de ruta y se centró en su sueño de ser actriz, pero desde hace unos años se dedica a generar contenido en los platos de televisión. Ha avanzado posiciones poco a poco y ha terminado convirtiéndose en uno de los rostros más destacados de Telecinco, tanto es así que la cadena apostó por ella para sorprender a Terelu en su 60 cumpleaños.

Alejandrita, como la llamaba Edmundo Arrocet, apareció en Fiesta dispuesta a entrevistar a su madre y le dijo: «¡Muchas felicidades! He venido a robarte un poquito de protagonismo, porque ya que homenajeas a todo el mundo cada fin de semana, esta vez vengo yo a homenajearte yo». Terelu, visiblemente emocionada, charló con ella delante de los espectadores y se atrevió a darle un consejo para que pusiese en práctica con el pequeño Carlo. «Te aconsejaría que fueses una madre más presente de lo que yo he sido, yo tengo que reconocer que cuando fui madre intenté también cuidar mucho mi libertad, quiero que ella cuide de su vida de mujer, de pareja, pero sin dejar de estar presente para su hijo», comentó con total naturalidad.

Podemos decir que la última intervención pública de Alejandra y Terelu puso de manifiesto la buena relación que hay entre ellas. Sin embargo, este proyecto no le ha sentado bien a José María Almoguera, quien no lo ha dudado dos veces y ha dado su opinión al respecto.

La nueva guerra de las Campos

José María Almoguera ha generado una nueva guerra en su familia al señalar la entrevista que Alejandra le hizo a Terelu. «Lo ha hecho muy profesional, pero yo creo que siendo un cumpleaños lo ha hecho muy fría. Yo lo hubiese abordado de otra manera, hubiese ido un poco más a lo emotivo, no sólo hablando de las parejas, sino un poco más de cariño y de afecto», comenta en un tono firme y seguro. Joven no tiene tanta experiencia como su prima en los medios de comunicación, pero cree que tendría que haber aprovechado la oportunidad para demostrar una faceta más humana que le acercase al público.

El problema es que Alejandra no se ha tomado bien la postura de su primo. Acepta las normas de su madre, tal y como ha demostrado en Fiesta, pero no comprende que José María se atreva a pronunciarse sobre algo que, según ha dado a entender, no está a su alcance. «Cuando quiera una lección ya sé a quién llamar. Siento mucho no haber estado a la altura de sus expectativas, lo hice mejor que pude», ha comentado Rubio en Vamos a Ver.

La hija de Terelu Campos se ha sentido dolida con José María Almoguera, pues ella puso mucho empeño en brillar durante su intervención en Fiesta. «Me lo tomé como una oportunidad. Quería salir de mi rol de colaboradora, pero intenté dar lo mejor de mí, estaba muy nerviosa. No es fácil , yo no he tenido esa oportunidad nunca. Llevo aquí varios años y espero evolucionar en mi vida, cuando me dan una oportunidad lo tomo», explica, intentando que la audiencia se ponga en su lugar.

Carmen Borrego vuelve a ser señalada

Una vez más, Carmen Borrego ha salido salpicada de la última batalla familiar. Se están enfrentando su hijo y su sobrina, pero todo esto le afecta de forma directa y se siente en la obligación de dar su opinión al respecto porque ella también trabaja como colaboradora en Telecinco. No es la primera vez que Carmen le planta cara a Alejandra Rubio y no habría que descartar que vuelva a dejarle las cosas claras. Es importante recordar que Borrego ha estado un tiempo alejada de José María Almoguera y no consentirá más que su primogénito pueda echarle en cara su falta de compromiso. Por eso, es posible que dé un golpe en la mesa y ponga contra las cuerdas a Alejandra.

La guerra está a punto de comenzar y todos los ojos están puestos en Terelu Campos, quien se ha convertido en la matriarca del clan. Es el rostro más importante de la dinastía y lo que diga ella dictará sentencia, pero habrá que ser paciente porque de momento está de brazos cruzados y ha optado por mantenerse al margen.