Se acabó el drama de perder las llaves: el invento de Lidl de 6 euros que las encuentra por ti con el móvil

A todos nos ha pasado lo de estar a punto de salir de casa y en este momento, no sabemos dónde están las llaves. Revisamos los bolsillos, los cojines del sofá, buscamos en el bolso pero no está por ningún lado. Es entonces cuando empiezas a pensar que tal vez te las has dejado en cualquier otro lado que no sea en casa, pero ¿dónde?. En momentos como este, te iría bien tener el invento de Lidl que por sólo 6 euros, te localiza las llaves en cuestión de minutos e incluso menso.

Se llama Smart Tag Finder y, aunque es pequeño, cumple una función enorme: te permite encontrar lo que pierdas con solo mirar el móvil. De este modo, puedes encontrar las llaves fácilmente ya que lo enganchas y te olvidas, pero no sólo eso, puede servirte también para encontrar el bolso, la cartera o una mochila. Y lo mejor de todo es que sólo cuesta 5,99 euros. No hace falta ser un manitas ni saber mucho de tecnología. Si tienes un iPhone o un iPad, ya puedes usarlo sin instalar nada. Es el típico producto que parece poca cosa, pero en cuanto lo pruebas, te preguntas por qué no lo compraste antes. Toma nota porque te contamos todo sobre este localizador de Lidl, perfecto para no perder las llaves y otras muchas cosas.

El invento de Lidl de 6 euros para no perder las llaves

A primera vista no llama mucho la atención. Parece un llavero sin más, pero el Smart Tag Finder tiene truco. Es un pequeño dispositivo con Bluetooth que puedes enganchar a lo que más se te pierde: las llaves, la cartera, la mochila del niño, incluso el estuche de las gafas. Una vez lo colocas, te olvidas. Si lo necesitas, lo buscas desde el móvil y listo.

Funciona con la app Buscar de Apple, la misma que se usa para localizar un iPhone o unos AirPods. No hace falta instalar nada extra ni configurar mil cosas. Lo vinculas una vez y listo. Si tienes un iPhone o un iPad actualizado, ya puedes usarlo. Desde ahí puedes ver dónde está, hacer que emita un sonido si está cerca o consultar su última ubicación conocida.

Así, si lo pierdes dentro de casa, lo localizas al momento. Y si se te cae fuera o lo olvidas en algún sitio, es fácil ya que al usar la red Find My de Apple, si pierdes el objeto en la calle y alguien con un iPhone pasa cerca, su dispositivo puede ayudarte a localizarlo de forma automática, sin que esa persona tenga que hacer nada. Tú recibirás en tu móvil una notificación con la ubicación. Es una especie de red invisible que colabora contigo sin que nadie lo sepa.

Este sistema ya se usa con los AirTag oficiales de Apple, pero el precio de esos dispositivos ronda los 39 euros por unidad. Aquí, Lidl ofrece algo muy parecido por menos de seis euros.

Diseño resistente y pensado para durar

A pesar de ser tan barato, el Smart Tag Finder no está hecho de cualquier forma. El dispositivo viene con su propia funda protectora, que además de servir para engancharlo cómodamente a cualquier llavero o cremallera, lo protege del agua y del polvo. Tiene certificación IPX5, lo que quiere decir que resiste salpicaduras y uso en exteriores sin problema.

También se incluye una herramienta de apertura, que permite abrirlo para cambiar la batería cuando se agote. Es una pila estándar CR2032, fácil de encontrar y que ya viene incluida en el paquete. No necesitas ayuda ni herramientas especiales. Lo haces tú mismo en casa.

¿Vale la pena comprarlo por ese precio?

La respuesta rápida es sí. Si tienes un dispositivo Apple, este localizador puede sacarte de más de un apuro. No sustituye a un AirTag en cuanto a precisión o alcance, pero para un uso básico, cumple su función. Y por 5,99 euros, es difícil encontrar algo más práctico.

Además, como el precio es tan asequible, puedes comprar más de uno y tener varios objetos controlados sin hacer un gran gasto. Y si en algún momento se agota la batería, solo tienes que abrirlo, poner una pila nueva y seguir usándolo.

A qué esperas, este invento ya está a la venta en el bazar online de Lidl, pero como suele ocurrir con los productos estrella de la cadena, puede que se agote pronto, así que conviene estar atento para no quedarse sin uno.

Perder las llaves, olvidarte la mochila en el bar o no recordar dónde dejaste el bolso es algo que nos pasa a todos. Lo que cambia es cómo lo resolvemos. Y en este caso, Lidl propone una solución sencilla, económica y muy eficaz. Un pequeño localizador que hace una gran diferencia en el día a día. Así que si te sueles volver loco buscando cosas por casa, o simplemente quieres ganar un poco de tranquilidad, quizá este sea uno de esos inventos que merece la pena probar.