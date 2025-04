5 snacks de Mercadona para picar entre horas sin engordar: lo dice una nutricionista

El hecho de picotear o de comer entre horas no es algo que esté demasiado bien visto, especialmente entre quienes se encuentran en pleno proceso de pérdida de peso o quieren cuidar su salud. Sin embargo, picar no siempre implica el hecho de acabar comiendo algo que sea poco saludable. Todo depende del tipo de snack que elijas. De hecho, en los supermercados podemos encontrar una amplia variedad de opciones sabrosas, saciantes y sorprendentemente ligeras que no sólo no arruinan tu dieta, sino que pueden ayudarte a mantener el control y evitar atracones. Snacks como los que hay en Mercadona y que recomienda ahora una experta.

La clave para elegir snacks saludables, está en optar por alimentos con baja densidad calórica, que aporten volumen y nutrientes sin sumar muchas calorías. Esto no solo ayuda a calmar el hambre, también a mantener los niveles de energía estables y evitar los temidos picos de insulina que generan antojos. Por suerte, no hace falta ir a una tienda gourmet para encontrar este tipo de productos. Como decimos, basta con darse una vuelta por Mercadona y saber elegir bien. Y mucho mejor si para ello contamos con el asesoramiento de toda una experta. En esta ocasión, la nutricionista y creadora de contenido Cristina Lozano, más conocida como @Crislofit en redes sociales, ha compartido en uno de sus vídeos una selección de snacks que pueden ser nuestros mejores aliados entre comidas. Todos ellos están disponibles en Mercadona y, lo mejor, han pasado el filtro de esta experta que sabe de lo que habla. A continuación, te contamos cuáles son esos 5 snacks de Mercadona para picar entre horas sin engordar.

5 snacks de Mercadona para picar entre horas sin engordar

La nutricionista Cristina Lozano, @Crislofit, lo tiene claro. En Mercadona puedes encontrar picoteos o snacks que además de estar deliciosos, apenas tienen calorías. Además, son opciones que seguramente ni habías considerado pero que si te ofrecen a modo de pequeño aperitivo, te lo comes sin dudarlo. Pues toma nota porque estas 5 propuestas se pueden comer a cualquier hora, sin miedo a engordar.

Palmitos

Pocos lo tienen en el radar, pero una vez los pruebas, cuesta no repetir. Los palmitos son un vegetal de sabor suave y textura tierna pero firme, que se puede disfrutar tanto solo como acompañado. En ensaladas o directamente del bote, son una delicia que apenas suma calorías. De hecho, como explica Cristina Lozano, 100 gramos de palmitos no alcanzan ni las 20 calorías. Esto los convierte en un snack ideal para quienes buscan algo que calme el hambre sin disparar el contador energético del día.

Además, son ricos en fibra y agua, lo que los hace especialmente saciantes. No requieren preparación y pueden durar varios días en la nevera abiertos, lo que facilita mucho la vida a quienes no tienen tiempo.

Arándanos

Cuando aprieta el antojo de algo dulce, los arándanos son una de las mejores opciones que puedes tener a mano. En Mercadona los encontrarás en la sección de refrigerados, listos para consumir. Aportan muy pocas calorías y, sin embargo, están cargados de beneficios: son antioxidantes, antiinflamatorios y ayudan a regular el azúcar en sangre.

Mazorquitas de maíz

Otro de los favoritos de esta nutricionista son las mazorquitas en conserva. Son crujientes, sabrosas y sorprendentemente saciantes. Su contenido en fibra ayuda a mantener el estómago lleno durante más tiempo, y su sabor neutro combina bien con muchas preparaciones.

Con sólo 33 calorías cada 100 gramos, puedes comerlas solas, cortarlas en ensaladas o combinarlas con un poco de hummus o guacamole. Además, tienen la ventaja de que se conservan muy bien, por lo que puedes tener un bote en la despensa para los momentos de apuro.

Tomates cherry

Los tomates cherry son un clásico del picoteo saludable. Son jugosos, sabrosos y muy prácticos. Cristina confiesa que se los come «como si fueran pipas», y no es de extrañar: tienen ese equilibrio perfecto entre dulzor y acidez que resulta adictivo.

Son bajos en calorías, ricos en agua y fuente natural de licopeno, un antioxidante que ayuda a proteger nuestras células del envejecimiento. Se pueden llevar fácilmente en un tupper, no necesitan aliño y son una forma muy sencilla de incluir más verdura en el día a día sin que parezca que estás a dieta. También se pueden combinar con quesitos light o un poco de atún para tener una mini comida equilibrada en cualquier momento.

Pepinillos en vinagre

A veces, lo que apetece es algo salado y crujiente. Aquí es donde entran los pepinillos en vinagre, un alimento que, como dice la nutricionista, «o lo odias o te encanta». Para quienes están en el segundo grupo, son una auténtica bendición.

Apenas tienen calorías (19 por cada 100 gramos), su textura crujiente ayuda a calmar la ansiedad por masticar y su sabor intenso hace que un par de unidades basten para sentirse satisfecho. Además, pueden sustituir con éxito a snacks mucho más calóricos como las patatas fritas o los frutos secos con sal.

Eso sí, hay que tener en cuenta que su contenido en sodio es elevado (1,5 gramos por cada 100 gramos), por lo que conviene no abusar si tienes problemas de tensión. Pero como picoteo ocasional o para calmar el hambre en un momento complicado, son una opción excelente.

Altramuces

Cerramos la lista con un snack poco valorado pero muy completo: los altramuces, también conocidos como chochos en muchas zonas de España como Andalucía. Se trata de una legumbre rica en proteínas y fibra, lo que los hace ideales para mantener la masa muscular, especialmente si estás en proceso de pérdida de grasa.

Además, tienen un sabor particular que los hace diferentes y su textura resulta muy saciante. Se pueden encontrar ya cocidos y listos para comer, lo que facilita mucho su consumo. Una pequeña porción es más que suficiente para calmar el hambre y obtener un extra de proteínas vegetales.