¿Buscas ideas para sorprender a tus seres queridos con un detalle original y económico? En Maisons du Monde encontrarás una gran variedad de productos de decoración, hogar y lifestyle por menos de 10 euros. Te proponemos una selección de 10 regalos de Maisons Du Monde que harán las delicias de los más exigentes.

10 regalos de Maisons du Monde por menos de 10 euros

Si todavía no has encontrado un regalo de Navidad o tal vez buscas algo por el amigo invisible, no dejes escapar las propuestas que ahora te presentamos de Maisons Du Monde.

Vela solidaria Maisons du Monde x Agathe Sorlet

Si quieres hacer un regalo con sentido, esta vela solidaria es perfecta para ti. Se trata de una vela diseñada en colaboración con Agathe Sorlet, una artista francesa comprometida con las mujeres, que perfumará delicadamente tu hogar con su dulce aroma. La ilustración de la artista refleja la sororidad, un valor que nos une. Además, al comprar esta vela, estarás contribuyendo a una buena causa, ya que el 100 % de lo recaudado se destinará a la Fundación Ana Bella, una red de mujeres supervivientes que fueron víctimas de violencia de género. Apuesta por esta vela fabricada en Bélgica para iluminar tu decoración y crear un ambiente cálido en tu hogar. Precio de 9,99 euros.

Marco de fotos de nogal Machala

Un marco de fotos es siempre un regalo acertado, ya que permite conservar y mostrar los recuerdos más especiales. Este marco de fotos de nogal tiene un diseño sencillo y elegante, que combina con cualquier estilo de decoración. Tiene unas dimensiones de 17×22 cm, ideal para enmarcar fotos de tamaño estándar. Puedes colocarlo sobre una mesa o una estantería, o colgarlo en la pared, según tus preferencias. El marco de fotos de nogal es un regalo que no pasará de moda y que aportará un toque de calidez y personalidad a cualquier espacio. Su precio es de 8,99 euros

Jarrón de gres blanco con estrías en beige Yvon

Los jarrones son elementos decorativos que nunca faltan en un hogar, ya que sirven para dar vida y color a cualquier rincón. Este jarrón de gres blanco con estrías en beige tiene un diseño moderno y original, que se adapta a cualquier ambiente. Tiene una altura de 12 cm y un diámetro de 9 cm, lo que lo hace perfecto para colocar flores frescas o secas, o simplemente como objeto decorativo. Su precio es de 8,99 euros.

Decoración luminosa de metal dorado

Si quieres dar un toque de magia y fantasía a tu regalo, esta decoración luminosa de metal dorado es lo que necesitas. Se trata de una pieza de metal con forma redonda, que contiene en su interior una pequeña bombilla que se ilumina con pilas. La decoración luminosa de metal dorado crea un efecto de luz cálida y acogedora, ideal para crear un ambiente romántico o relajante. Puedes colocarla sobre una mesa, una cómoda o una repisa, o colgarla en la pared, según el espacio disponible. La decoración luminosa de metal dorado es un regalo que hará brillar los ojos de quien lo reciba. Su precio es de 9,99 euros.

Jarrón de dolomita verde agua

Otro jarrón que te proponemos como regalo es este de dolomita verde agua, que tiene un diseño minimalista y elegante, que combina con cualquier estilo de decoración. Tiene una altura de 14 cm y una longitud de 13,5 cm, lo que lo hace ideal para colocar flores frescas o secas, o simplemente como objeto decorativo. Su precio es de 7,99 euros.

Globo terráqueo con mapamundi de metal dorado y rosa Nami

Para los viajeros y los soñadores, nada mejor que un globo terráqueo con mapamundi de metal dorado y rosa. Se trata de un globo terráqueo de plástico con un mapamundi de papel en tonos rosas y dorados, que se sostiene sobre una base de metal dorado. Tiene unas dimensiones de 8×13 cm, lo que lo hace perfecto para colocar sobre una mesa, una estantería o una repisa. Su precio es de 9,99 euros.

Figura de elefante

Los elefantes son animales que simbolizan la sabiduría, la fuerza y la buena suerte. Por eso, regalar una figura de elefante es una forma de desear lo mejor a alguien especial. Esta figura de elefante está hecha de polirresina, un material resistente y ligero, que imita el aspecto de la piedra. Tiene una altura de 10 cm y una longitud de 12,5 cm, lo que la hace ideal para colocar sobre una mesa, una estantería o una repisa. Su precio es de 6,99 euros.

Bola de cristal, soporte de paulonia y flores secas beiges

Si quieres regalar algo original y diferente, te sugerimos esta bola de cristal, soporte de paulonia y flores secas beiges. Se trata de una bola de cristal que contiene en su interior un ramo de flores secas en tonos beiges, que se apoya sobre un soporte de madera de paulonia. Tiene unas dimensiones de 11,5×13,5 cm, lo que la hace perfecta para colocar sobre una mesa, una cómoda o una repisa. Su precio es de 9,99 euros.

Portacápsulas con forma de taza de metal negro

Si eres un amante del café y te gusta tener tus cápsulas siempre a mano, este portacápsulas con forma de taza de metal negro es lo que necesitas. Se trata de un portacápsulas de metal con forma de taza, que tiene capacidad para almacenar hasta 24 cápsulas de café. Tiene unas dimensiones de 13x13x10 cm, lo que lo hace ideal para colocar sobre una mesa, una encimera o una estantería. Su precio 9,99 euros.

Juego de 2 tazas de porcelana rosa LouLou

¿Qué mejor manera de empezar el día que con una buena taza de café o té? Con este juego de 2 tazas de porcelana rosa LouLou podrás disfrutar de tu bebida favorita con un toque de elegancia y glamour. Se trata de un juego de 2 tazas de porcelana rosa con un diseño de flores y mariposas, que tienen una capacidad de 300 ml cada una. Tienen unas dimensiones de 8,6×8,2×8,6 cm, lo que las hace cómodas y manejables. Su precio es de 9,99 euros.