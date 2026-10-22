Vinicius, ausencia significativa

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  • MARCOS LÓPEZ

Marcos López analiza en su sección OKSCOUTING el papel de Vinicius en el Real Madrid. Sancionado en liga, el brasileño jugó en Champions ante el Leipzig, donde no cuajó un gran partido. Así, Marcos López analiza la situación actual de Vinicius, más ausente que nunca en el ámbito futbolístico.

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