Una cámara de seguridad caza a unos piqueteros colocando silicona en las cerraduras de una inmobiliaria de Madrid

La huelga general de este miércoles ha dejado varias imágenes que evidencian la actitud radical de diferentes manifestantes, que han decidido recurrir a la violencia y el vandalismo para expresarse. OKDIARIO ha tenido contacto directo con los dueños de una inmobiliaria de Carabanchel, quienes han cedido a este periódico las imágenes de los diferentes episodios que han sufrido durante esta madrugada, con pintadas en los cristales y cerraduras saboteadas como los grandes protagonistas.

El contenido facilitado por la empresa permite ver la metodología de los piquetes que han actuado este 11-N. Esta mañana han amanecido con pintadas de «No al negocio de la vivienda», con el símbolo anarquista. La intención es muy clara, imposibilitar que pudieran hacer su trabajo de diferentes formas. Para ello, han metido silicona en sus cerraduras y se encargaron de romper los cristales durante los días previos.

La originalidad ha brillado por su ausencia. En otra de sus oficinas de Marqués de Vadillo, se muestra claramente como un individuo hace un grafiti que se limita a tachar el escaparate, sin ningún mensaje reivindicativo. Además, el dueño señala que se vieron forzados a dejar de trabajar desde este martes: «Hemos tenido que cambiar la cerradura dos veces».

Estos actos vandálicos no solo afectan a los inmobiliarias, también perjudican de forma directa a sus clientes. El propietario pone un ejemplo concreto que expone el alcance de estas acciones: «Una propietaria nos ha llamado porque se le había inundado uno de los patios y no he podido atenderla. La he tenido que decir que no puedo entrar en la oficina, nos han reventado la cerradura, con la huelga no estamos trabajando».

Este caso no es aislado ni particular. Este periódico ha hablado con otra inmobiliaria de Getafe que ha sufrido el mismo problema a primera hora de la mañana. El dueño de este negocio confirma que las diferentes empresas de la zona dedicadas a la compra, venta y alquiler de viviendas y terrenos se han visto obligadas a cerrar sus puertas. En varios ejemplos se muestran problemas con silicona en las cerraduras y pegatinas de la huelga general tapando la información de sus carteles de promoción.

La huelga general olvida un derecho de la Constitución

El artículo 35 de la Constitución española reconoce el derecho al trabajo de todos los españoles, un derecho fundamental para el desarrollo personal y económico. Los ataques contra establecimientos, las pintadas de cristales o el sabotaje de cerraduras no constituyen formas legítimas de protesta, sino actuaciones que vulneran la libertad de quienes deciden continuar con su actividad laboral.

OKDIARIO ha estado cerca de los trabajadores que han decidido acudir a sus respectivos puestos libremente. Los actos vandálicos y de presión sobre los negocios han supuesto altos costes para propietarios y empleados. La intimidación se ha hecho notar y varias personas han optado por echar el cierre por miedo a los piquetes.