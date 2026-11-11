Piquetes violentos agreden a Alberto Herrera mientras intentaba informar de la huelga: «Estoy intentando hacer mi trabajo»

El comunicador Alberto Herrera y su equipo del programa Herrera en COPE sufrieron un altercado con un grupo de manifestantes este miércoles 11 de noviembre de 2026 en Barcelona, según informó la propia emisora. El incidente se produjo a primera hora de la mañana en las inmediaciones de la estación de Barcelona-Sants durante la jornada de huelga general por la vivienda.

Según el relato de la cadena COPE, un grupo de manifestantes rodeó al equipo al identificar el logotipo de la emisora. Los integrantes del piquete les tiraron el teléfono móvil y pintaron con espray rojo el micrófono. Ya en un video publicado en redes sociales de la propia emisora, se puede observar cómo increpan a Herrera y a su equipo por simplemente «hacer su trabajo».

La huelga de los trabajadores ataca al trabajador

«Yo no he vivido un momento así jamás en mi vida», resumía Alberto Herrera a sus compañeros tras incidente. «Nos han rodeado, han empezado a insultarnos, le han tirado el móvil a Curro, me han tirado a mí la petaca de los auriculares, han pintarrajeado de rojo el micrófono de COPE», explica el periodista.

En los vídeos difundidos por la cadena, se escucha a Herrera dirigirse a los manifestantes, que con la cara cubierta le gritaban «fuera fascistas», mientras defendía su labor periodística. «Estoy intentando hacer mi trabajo. Yo estoy intentando informar a la gente, es un servicio esencial», afirmó el comunicador ante los protestantes, quienes le recriminaban que los estuviera grabando.

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Insultos y agresiones

Los insultos y agresiones por parte de los manifestantes han ido a más, hasta el punto que la guardia urbana ha tenido que rescatar a Herrera y a su equipo. El comunicador señaló que la gran mayoría de los integrantes del piquete llevaban la cara tapada. Aunque indicó haber visto «alguna que otra estelada» y «una bandera de UGT», aclaró que no podía asegurar que el grupo perteneciera oficialmente a la cabecera de dicho sindicato.

Desde el estudio de Herrera en COPE, el copresentador Jorge Bustos condenó lo ocurrido y calificó la acción de «coactiva» y «antidemocrática». Bustos señaló que este tipo de actos buscan impedir tanto el derecho al trabajo como la libertad de los periodistas para informar a través de la violencia.