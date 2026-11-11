Alquiler Seguro sufre la vandalización de 27 oficinas y denuncia amenazas graves a los trabajadores

La inmobiliaria Alquiler Seguro ha detectado que 27 de sus 63 oficinas en España han sufrido actos vandálicos y que varios de sus empleados –incluida una con síndrome de Down– han recibido amenazas en las horas previas a la huelga general por la vivienda de este miércoles, 11 de noviembre. La compañía señala como responsable al Sindicato de Inquilinas, que sorprendentemente niega cualquier implicación en los daños, aunque sí ha reivindicado un piquete en la sede central de la empresa en Madrid.

Los hechos han ocurrido entre la tarde del lunes y la jornada del martes en oficinas de Madrid, Barcelona, A Coruña, Vitoria, Bilbao y Oviedo. Los daños denunciados incluyen pintadas, pegada de carteles y cerraduras selladas con silicona que han impedido abrir algunas puertas.

Fuentes de la compañía han explicado a OKDIARIO que condenan “todas estas acciones” y han acusado al sindicato de haberlas “instigado y protagonizado”, como, a su juicio, ha ocurrido “en otras ocasiones”. Esta vez, sin embargo, consideran que los activistas “han subido un escalón” al dirigirse directamente contra los trabajadores.

Piquete en Avenida de América

El episodio más visible se ha producido el martes por la tarde en la sede central de la inmobiliaria, situada en el número 18 de la Avenida de América, en Madrid, frente a la sede de UGT en la capital. Un grupo de personas encabezado por el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha entrado en el edificio y ha lanzado octavillas en su interior.

Entre las consignas, los manifestantes han gritado “huelga general” y “fuera inmobiliarias de nuestros barrios”. La propia organización ha difundido después en sus redes sociales un vídeo de la acción.

“Hoy ha habido un piquete en la sede de alquiler seguro para denunciar sus prácticas mafiosas”, ha reivindicado el colectivo. En el mismo mensaje ha añadido que, además de los fondos y los rentistas, también están las empresas “que llaman a los caseros para convencerles de que nos suban el alquiler”.

Las cifras de participantes difieren según la fuente. El director de Comunicación de Alquiler Seguro, Gerardo Neistat, indica que la Policía ha desalojado a más de 100 personas que habían entrado por la fuerza.

El sindicato ha denunciado poco después que los agentes han retenido dentro del edificio a quienes participaban en la protesta. La compañía, por su parte, ha confirmado que el grupo ya había sido desalojado del inmueble.

“Parásitos” y “culpables”

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha calificado a las inmobiliarias de “parásitos” y de “responsables” de la crisis de vivienda. “Son uno de los principales culpables de la situación que vivimos en nuestro país, porque han servido para radicalizar el mercado de la vivienda”, ha afirmado.

Del Río ha acusado sin pruebas a estas empresas de introducir “cláusulas abusivas en los contratos” y de cobrar honorarios a los inquilinos pese a su ilegalidad. “Los que se dedican a llamar a caseros para enseñarles prácticas mafiosas como cobrarnos honorarios ilegales deben sentir vergüenza de haber radicalizado el mercado del alquiler”, ha apostillado la organización.

Sin embargo, el sindicato se ha desmarcado del vandalismo en las oficinas. Asegura que no ha realizado “ninguna acción” de ese estilo y atribuye los hechos a un clima que “se suma a lo ocurrido estas últimas semanas, en un contexto de fuerte movilización”, aunque descarta por completo ser su autor.

Huelga general vivienda

Neistat ha calificado lo sucedido de actos vandálicos en las principales capitales del país y ha sostenido que están provocando un daño moral en una plantilla que, según ha dicho, tiene miedo de acudir a su puesto.

“Lo que más nos está preocupando ahora mismo son las amenazas, las intimidaciones y el miedo que están provocando”, ha explicado en el programa La noche de Cuesta. El directivo ha relatado que algunos empleados han recibido mensajes en los que se les reprocha trabajar para una empresa que, según los activistas, explota a los inquilinos.

En el interior de la sede, según su versión, los participantes han realizado pintadas, han colocado pegatinas y han movido mobiliario. Neistat cita además el caso de una trabajadora con síndrome de Down que se encontraba en las instalaciones y que ha quedado muy asustada. “Ellos nos han colocado en una diana”, ha lamentado.

El portavoz ha defendido la trayectoria de la compañía, que lleva casi 20 años en el mercado del alquiler, y ha indicado que será el departamento jurídico el que valore posibles acciones legales.

Los incidentes se han producido a pocas horas del inicio de la huelga general de 24 horas por la vivienda, convocada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, UGT, CCOO, CGT, CNT, Acción Social de Solidaridad Obrera y Co.Bas. El paro ha comenzado a las 00.00 horas de este miércoles y se prolongará hasta las 23.59.

En los días previos, el Sindicato de Inquilinas había llamado a organizar piquetes nocturnos con un lema elocuente: “Se busca que sea caótico”. La jornada ha arrancado con incidencias como las cargas policiales denunciadas por los sindicatos en las cocheras de la EMT en Carabanchel, con ocho heridos, y con un Metro de Madrid que ha funcionado al 93% en hora punta, aunque con un descenso del 51% en el número de viajeros.

Pese a todo, Alquiler Seguro ha anunciado que abrirá todas sus oficinas este miércoles con total normalidad. Así, en plena jornada de huelga por el derecho a un techo, las puertas de una inmobiliaria se han convertido en el escenario simbólico del conflicto, aunque algunas de ellas, selladas con silicona, primero tendrán que volver a abrirse.