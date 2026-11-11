Cerraduras forzadas, esteladas y botes de humo: 10 detenidos en Valencia, Castellón y Alicante en la huelga

Diez personas han sido detenidas por la Policía Nacional en Valencia (6), Alicante (2) y Castellón (2), durante la jornada de la huelga general vivida este miércoles. Esta misma noche en Castellón, un varón ha tenido que ser reducido en el interior de un comercio, a cuyas puertas ha tenido que cargar la policía y un agente ha resultado herido. El grupo que se ha concentrado en ese comercio portaba banderas esteladas de estrella roja, símbolo independentista de ideología socialista o comunista.

Además, en Valencia, otros tres policías han resultado heridos en una de las intervenciones, cuando un grupo de manifestantes que cortaba la calzada y los accesos a la ciudad se ha negado a retirarse y la ha emprendido a golpes con los agentes. Una parte de ese grupo, según el relato policial, ha hecho uso de bengalas y botes de humo. La intervención en ese punto se ha saldado con tres detenidos, todos por atentado a agente de la autoridad, y dos de ellos también por desórdenes públicos.

Los dos últimos arrestos que se han conocido en Valencia son de dos varones, de 34 y 41 años. El primero de ellos, el varón de 34 años, ha sido arrestado el mediodía de este miércoles como presunto autor de atentado contra agente de la autoridad y desórdenes públicos. En concreto, según la Policía, su detención se ha producido tras lanzar en varias ocasiones objetos contra agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que prestaba servicio en la manifestación que en esos momentos discurría por el centro de la ciudad de Valencia.

En torno a las 17:00 horas ha sido detenido un segundo varón. En esta ocasión, se le imputan los supuestos delitos de coacciones y daños. Según el relato policial, el detenido impidió a un vendedor de cupones de la ONCE desempeñar su trabajo con normalidad, amenazándole y tratando de agredirle.

El detenido intentó evitar que el vendedor de la ONCE accediese al habitáculo desde el que habitualmente realiza la venta de los cupones. Al no lograrlo, fracturó y forzó el pestillo, accediendo al interior para intentar agredir a su víctima.

El primer arresto se ha producido a las 01:30 horas en plena noche, por un supuesto delito de daño contra patrimonio. Según el relato policial, tras presuntamente haber manipulado y forzado cinco cerraduras de comercios de El Marítimo, el distrito número 11 de la ciudad de Valencia, ubicado en la zona costera.

Los agentes han comprobado que las cerraduras habían sido dañadas para impedir la apertura de los comercios e imposibilitar de ese modo el desarrollo de la actividad comercial.

Horas después, a primera hora de la mañana de este miércoles, la Policía ha tenido que volver a intervenir. En este caso, en la Avenida de Tarogers, también en Valencia, a la altura de la rotonda del Mirador. Allí, un numeroso grupo de personas estaba cortando el acceso de entrada a la ciudad, así como el tráfico rodado e invadiendo la calzada.

En el momento en que la Policía ha procedido a retirar a estas personas de la calzada para restablecer el tráfico y salvaguardar la integridad física de los manifestantes, varios, según la propia policía, han mostrado una «actitud hostil» hacia los agentes. Han hecho caso omiso de sus indicaciones y les han acometido con empujones, patadas y codazos. Y una parte del grupo ha hecho uso de bengalas y botes de humo.

La Policía ha detenido a tres de los supuestos autores por un delito de atentado a agentes de la autoridad. Pero, además, a dos de ellos se les imputa otro presunto delito de desórdenes públicos.

En Alicante, la Policía Nacional ha detenido a dos personas, que han sido puestas en libertad más tarde. Un varón ha sido detenido en la avenida de la Universidad la mañana de este miércoles. El propio detenido, puesto en libertad horas después, ha manifestado que se le imputa un supuesto delito de atentado contra la autoridad. Una segunda persona ha resultado detenida en este caso en la avenida de Denia. Es decir, en la avenida de entrada y salida con dirección a Valencia. Finalmente, en Castellón, la jornada de huelga se ha saldado con la detención de un hombre en las inmediaciones de un centro comercial.

En cuanto a las manifestaciones, la Policía Local estima que en la de Valencia han participado 13.000 personas. La Delegación del Gobierno de Sánchez en la Comunidad Valenciana, sin embargo, como viene siendo norma, ha elevado exponencialmente esta cifra hasta los 40.000. También la Delegación del Gobierno ha estimado la asistencia a la manifestación de Alicante en 20.000 personas Y la de Castellón, en 5.000.