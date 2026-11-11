Una delegada sindical enloquece y la emprende a gritos contra OKDIARIO: «¡Ridículo, no me toques los cojones!»

Una delegada sindical la ha montado contra OKDIARIO en plena calle este miércoles tras preguntarle el reportero Cake Minuesa por la huelga general. En ese momento ella enloquece y le grita: «¡Ridículo!». Tras tratar de alejarse, le sigue gritando que «¡no me toques los cojones!».

Cake Minuesa, que se encontraba en la sede de Comisiones Obreras, sostiene que la huelga realmente no ha tenido grandes consecuencias, asegurando que «no ha paralizado el país», como apuntaban los sindicatos, que iba a pasar.

Él mismo se ha acercado a un piquete para preguntar a los sindicalistas qué tal estaba yendo la huelga, a lo que uno de ellos ha respondido: «Bueno, está yendo».

A una delegada de Comisiones Obreras allí presente le ha echado en cara que llevan «ocho años callados» y le ha preguntado por qué. La mujer ha intentado echarle de allí, sin conseguirlo.

La conversación se ha empezado a tensar por parte de la delegada, en el momento en el que Cake le ha sugerido que hablase ella misma con «su gobierno», para cambiar la situación. A lo que la mujer, en un ataque de ira, le ha contestado: «¡No, qué pollas, yo no soy política, soy sindicalista!».

El reportero ha insinuado a la delegada que el gobierno utiliza la huelga como una estrategia electoral. Ante esta afirmación, la mujer ha reaccionado visiblemente alterada y ha repetido en varias ocasiones a Cake Minuesa que no le tocara los «cojones».

Acto seguido, el periodista le ha preguntado dónde habían estado los sindicalistas durante los últimos siete años, a lo que la delegada ha respondido, visiblemente enfadada, con un contundente: «¡Me cago en la puta que me parió!»

La mujer ha llegado incluso a amenazar al reportero con darle con su móvil en la cara. Finalmente, la delegada ha intentado increpar a Cake Minuesa, gritándole: «¡Fuera antifascistas de nuestras ciudades!».