Fabián Ruiz: «Estoy orgulloso de ser español, andaluz y de llamarme Fabián»

Fabián Ruiz (Los Palacios y Villafranca, 1996) está tranquilo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El centrocampista del PSG atiende a OKDIARIO antes de los partidos de España contra República Checa e Inglaterra con un dato que dice mucho de su historia en la Selección. Ha jugado 52 partidos con la absoluta y su balance es de 37 victorias y 15 empates. No conoce la derrota. También viene de quedar décimo en el Balón de Oro. Le habría gustado terminar más arriba, pero pasa de hacer campaña. Cuando se le pregunta por la imagen que guarda del Mundial, tampoco elige una jugada. Se queda con el instante en que levantó la mirada y vio a su familia emocionada en la grada.

Pregunta: ¿Hemos sido injustos los periodistas con usted en el Balón de Oro?

Respuesta: Le diría que no. Estoy contento por el reconocimiento. Estar entre los diez mejores del mundo no es fácil y para mí ya es un premio. No le mentiría si le dijese que me hubiese gustado quedar lo más arriba posible, pero estoy contento.

P: ¿Se arrepiente de no haber hecho campaña?

R: No, no me arrepiento de nada. Soy una persona que se mantiene un poco al margen de todo eso. Me hubiese gustado estar lo más arriba posible y para eso trabajo e intento mejorar cada temporada. Creo que en las últimas estoy creciendo. He pasado del puesto 26 al décimo y ahora intento que esta temporada sea igual de buena o mejor, aunque sé que es difícil.

P: ¿Si se llamara Vitinha ya tendría un Balón de Oro?

R: No sabría decirle. Estoy orgulloso de mis raíces, de ser español, de ser andaluz y de llamarme Fabián. Hay muchísimos jugadores muy buenos y estar entre los diez primeros es muy difícil. Para mí ya es un premio.

P: Lleva 52 partidos con España sin perder. ¿Cómo mantiene la Selección el hambre después de ganar el Mundial?

R: El míster nos exige estar siempre al máximo nivel y ganar todos los partidos. Sabemos lo difícil que es lo que estamos haciendo. Creo que eso nos define como grupo y como selección. Somos un equipo con mucha ambición que quiere seguir ganando después de haber conquistado los títulos más importantes. También queremos ganar esta Liga de Naciones. Sabemos que va a ser difícil, pero vamos a competir por ella.

P: Primero les espera la República Checa y después Inglaterra. ¿Un España-Inglaterra se juega como una final?

R: Primero está la República Checa. Sabemos que allí van a apretar y que va a ser difícil. Intentaremos sacar los tres puntos porque seguir líderes es importante. Luego viene Inglaterra, en casa y con nuestra gente. Es un clásico, un partido muy bonito para los aficionados y para los jugadores. Creemos que nos estaremos jugando la primera plaza y para nosotros es importante pasar como primeros.

P: Si pudiera quedarse con una sola imagen del Mundial, ¿cuál sería?

R: Estuvimos más de 50 días juntos y pasaron muchísimas cosas, pero me quedo con el momento en que el árbitro pita el final y somos campeones. Miro a la grada y veo a mi familia emocionada. Yo también estaba emocionado. Poder compartir con ellos un momento tan importante para mí es algo que no se me va a olvidar.

P: ¿Qué le pide Luis Enrique que no le pide Luis de la Fuente?

R: Le diría que prácticamente nada diferente. A los dos les gusta tener la pelota y presionar alto. Si tuviera que señalar algo, en París tenemos bastante más movilidad. Puedo acabar jugando de delantero, de extremo, de lateral o de central. Aquí está todo un poco más organizado. El míster también me da libertad, pero con España juego más por dentro.

P: ¿Qué supone para usted trabajar con los dos?

R: Es un privilegio. El año pasado Luis Enrique fue el mejor entrenador del mundo y este año lo ha sido Luis de la Fuente. Es un orgullo que me entrenen. Me exigen mucho, intentan sacar lo mejor de mí y, gracias a ellos, he crecido mucho estos años y he podido ganar títulos.

P: ¿Qué es lo que más le gusta del fútbol que está jugando el PSG?

R: Somos un equipo que quiere tener el balón, que presiona alto y que es atrevido. Hay partidos que acabamos con muchos goles, pero sobre todo me quedo con que la gente de fuera te da las gracias por hacer disfrutar a los aficionados. Para mí eso es lo más importante.

P: ¿Se habla en el vestuario del PSG de igualar las tres Champions consecutivas del Real Madrid?

R: Ha salido el tema, claro. Ya es difícil ganar una Champions y también lo es ganar dos. Sabemos lo complicado que sería ganar una tercera. Lo que intentamos es estar lo más arriba posible y pelear por llegar a otra final. Si conseguimos la tercera, sería increíble.

P: ¿Ve al Real Madrid entre los candidatos a ganarla esta temporada?

R: Sin ninguna duda. El Real Madrid es un equipo histórico que ha ganado muchísimos títulos y siempre está entre los grandes de Europa. Este año tiene un equipazo y seguramente estará peleando por ganar la Champions.

P: ¿Quién recuerda más el gol de la final contra Argentina, Ferran Torres o usted?

R: Creo que él. Yo le doy las gracias por haberlo metido. A mí tampoco se me va a olvidar nunca. Se lo merecía y todos estábamos muy contentos de que lo hubiera marcado él. Es un gol que le va a acompañar toda la vida.

P: Si pudiera volver a sus primeros años en el Betis, ¿qué le diría a su madre?

R: Gracias. De pequeño no era consciente de todo el sacrificio que estaba haciendo. Pensaba que era lo lógico porque era mi madre y yo era su hijo. Ahora le daría las gracias por el esfuerzo que hizo por mí y por mis hermanos. Éramos tres y era muy difícil. Sin su ayuda no habría llegado a ser futbolista profesional. Siempre se lo digo. Todos estos títulos y todo lo que tenemos hoy es gracias a ella.

P: ¿Sigue pensando en volver al Betis?

R: Sí, siempre lo he dicho. Soy bético. El Betis ha sido mi casa y sigue siéndolo, también para mi familia. Me gustaría acabar mi carrera allí, retirarme con mi afición, con mi equipo y con el club que me lo ha dado todo. Gracias a la ayuda que nos dieron, aquel niño pudo cumplir su sueño. Ojalá pueda volver a vestir esa camiseta. Sería la mejor manera de terminar mi carrera.