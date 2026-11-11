La policía golpea y patea a la periodista de OKDIARIO pese a estar identificada como prensa

La Policía Nacional ha agredido a una reportera de OKDIARIO que cubría las manifestaciones de la huelga en la Gran Vía de Madrid la noche de este miércoles. Los agentes han cargado contra un grupo de radicales y han golpeado a la compañera de este medio que se encontraba grabando los disturbios y estaba identificada como trabajadora de prensa.

Grupos de radicales violentos han provocado graves disturbios durante la tarde y la noche en las calles de Madrid y Barcelona con motivo de la huelga general convocada por los sindicatos afines al Gobierno de Pedro Sánchez. En Barcelona, los huelguistas violentos han provocado un incendio frente a las puertas de la tienda Apple del paseo de Gracia, en plaza Cataluña. También han quemado contenedores, obligando a intervenir a los bomberos para apagar los fuegos.

En Madrid, la Policía ha cargado contra los manifestantes que habían cortado la Gran Vía usando gas pimienta a la altura de Plaza de España, al final del recorrido. Durante el día, los huelguistas han cortado calles, entre ellas la autovía A-42 de entrada a Madrid, y han obligado a cerrar negocios que habían abierto a base de amedrentar a los trabajadores. También han vandalizado escaparates de tiendas y han dañado locales de inmobiliarias.

En otras comunidades también se han producido altercados por la huelga. En la Comunidad Valenciana 10 personas han sido detenidas en los disturbios. Y en Baracaldo dos jóvenes del PP han sido agredidos por radicales que también han atacado la sede del partido.