¡A por ellos!

Si PP y Vox ganan las próximas elecciones, pediría humildemente al nuevo Gobierno dos cosas. La primera es que los dejen sin gambas. Es decir, sin subvenciones. Si quieren marisco, que se lo paguen ellos. No en vano Pedro Sánchez los ha regado con más de 600 millones desde su acceso al cargo (2018). De los cuales, 110 son subvenciones directas.

La segunda es que se regule definitivamente el derecho a huelga recogido en el artículo 28.2 de la Constitución. Por supuesto, como su nombre indica, es un mandato constitucional. Sin embargo, nadie se ha atrevido a regularlo con la correspondiente ley orgánica por miedo a los sindicatos.

Su ejercicio no tiene que estar reñido con el de otras personas al trabajo o simplemente a la libre circulación. No se vale provocar incendios, cortar carreteras o presionar con piquetes. Cuando, en una protesta laboral, ves encapuchados, ya ves que acabará siendo violenta.

CCOO de Cataluña, por ejemplo, ha colgado en las redes un vídeo en el que se aprecia a su secretaria general, Belén López, prendiendo fuego a unos neumáticos para impedir el acceso a Mercabarna, el mercado mayorista que abastece a la ciudad. Debió pensar que, si los procesos lo hacían, ellos también. Todo el mundo cree que su causa es la justa.

Luego se quejan del cambio climático. Como el propio Sánchez, que tras la Dana pilló un Falcón para irse a Uzbekistán, a más de 6.000 kilómetros, para proclamar internacional que el «cambio climático mata». Es posible, pero la desidia del Ejecutivo también. Y, en cambio, Teresa Ribera fue recompensada con una vicepresidencia en Bruselas.

Es, por otra parte, una huelga contra la oposición. Algo inaudito. Camil Ros, de la UGT catalana, lo admitió el pasado lunes en una entrevista en RTVE. El objetivo era «frenar la derecha y la extrema derecha». Que, en su imaginario colectivo, son el partido de Feijóo y el de Abascal. No en vano, de joven, pasó por las JERC.

Por eso el propio Ejecutivo se ha volcado en la convocatoria. Sánchez hizo un vídeo recordando, qué casualidad, las conquistas sociales. Como cuando se fue a ver el Guernica. Que era una manera sutil de aludir a la Guerra Civil. Y de paso equiparar a PP y Vox con el franquismo. A la ofensiva se apuntaron Pablo Bustinduy (Derechos Sociales), Óscar López (Transformación Digital), Arcadi España (Hacienda). ¡Y hasta la portavoz, Elma Saiz, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros!

No obstante, tengo para mis adentros que, como la acampada en la Puerta del Sol o la entrevista de Broncano, la huelga se les girará en contra. La gente está harta de tanto favoritismo sindical.

En Cataluña, como en el resto, hablan de un «éxito rotundo». Pero todo el mundo ha visto que ha sido un fracaso. La misma UGT presumía en otro tuit que la plantilla de Seat se había sumado a la huelga. Pese a que, en la imagen, aparecían apenas un centenar de personas. La marca automovilística tiene más de 13.000 en plantilla. Como los del procés, también mienten o inflan las cifras.

Por eso reitero la petición. Se lo han ganado a pulso. Si son los peones del PSOE, luego que apechugen. En caso de victoria abultada, sin embargo, hay que tomar las decisiones en los primeros cien días. Son fundamentales. Cuando el rival ha quedado tocado y la prensa descolocada. Es lo que hizo Roosevelt con el New Deal: 15 leyes en tres meses. De eso ya hablaremos si ganan. En política, como en el futbol, no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo.