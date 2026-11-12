La reflexión de Santiago Abascal sobre las relaciones entre España y Marruecos: «Es imposible cuando entran 100.000 personas en tu país»

La visita de Santiago Abascal a La Revuelta de David Broncano supuso un éxito rotundo: más de 4.800.000 espectadores de media y un 33,6% de cuota de pantalla, alcanzando un récord histórico y superando incluso a la entrevista de Pedro Sánchez. Las opiniones no se hicieron esperar, siendo mayoritaria la creencia de que el líder de VOX estuvo muy por encima del humorista.

El político vasco consiguió reunir frente a la pequeña pantalla a más gente que el líder del Ejecutivo, siendo el programa y su audiencia afín al PSOE. Y es que la expectación por la entrevista juntó a los votantes de VOX, a aquellos que aún tienen dudas de si votar a la formación de Abascal y a los que están a las antípodas de la que apunta a ser la tercera formación política el 29-N.

Aprovechando el ambiente distendido e informal que caracteriza al programa, Abascal quiso quitarle hierro al asunto al tratar sobre temas como la inmigración y las relaciones con Marruecos, regalándole al presentador una bandera de Ceuta. «Ya van 100 días de la invasión», expresó el político.

Abascal, contundente sobre la relación con Marruecos

El cómico de La 1 transformó de un plumazo la ‘entrevista’ en un debate político en el que no dejó hablar a su entrevistado, con unas intervenciones repletas de tartamudeos y recriminaciones tanto a Abascal como al público. Aun así, dejó al dirigente de VOX expresarse sobre la invasión marroquí de Ceuta. «Lo deseable es tener buena relación con los vecinos, pero es imposible cuando entran 100.000 personas en tu país impulsadas como parte de una guerra híbrida», expresó el sociólogo con firmeza.

El bilbaíno también habló del papel que juega Israel en el conflicto entre los países vecinos: «Cuando se produce el asalto, hay una respuesta. No respaldan a Marruecos y, si lo hubieran hecho, me tendrías aquí acordándome de la madre y los muertos de los dirigentes de cualquier nación que apoye esa invasión».

«Pedro Sánchez se ha aliado con todos los enemigos de España»

Abascal afirma que él no tiene «animadversión hacia ningún país», aunque asegura que «Pedro Sánchez se ha aliado con todos los enemigos de España».

El modus operandi de VOX frente a la inmigración

El líder de VOX aclaró que su partido defiende, por encima de todo, «los intereses de los españoles» y, después, «los de los inmigrantes que vienen a trabajar, contribuyendo, y que respetan nuestra cultura y nuestras leyes. Hay muchos y son bienvenidos».

Por este motivo, lo que plantea su formación es «repatriar inmediatamente a quien entra ilegalmente», y añadió: «No se puede dar el mensaje al mundo de: ‘Quien entra a España se queda en España’». Además, su partido desea «deportar» a todos los extranjeros y nacionalizados que cometan delitos. «Para que no estén en nuestras calles ni en nuestras cárceles. Ya tenemos bastante con los nacionales», sentenció.