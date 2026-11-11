La reflexión de Iker Jiménez sobre Santiago Abascal tras la entrevista en ‘La Revuelta’: «Resulta que no es el demonio con tridente»

La entrevista de Santiago Abascal en La Revuelta ha traído cola en los debates políticos y en la sociedad. Y es que la visita del líder de VOX al programa de David Broncano tuvo un seguimiento masivo, con casi 5.000.000 de espectadores de media y un 33,6% de cuota de pantalla. Dos días después, los comentarios sobre el encuentro en La 1 siguen floreciendo.

Las opiniones sobre el diálogo entre el presentador y el político varían según el pensamiento ideológico de cada uno, si bien la opinión general es que Abascal estuvo muy por encima de un Broncano titubeante y que planteó la entrevista más como un debate político que como una charla distendida que caracteriza al programa. El primero demostró seguridad y confianza en sus intervenciones, mientras que el segundo no dejaba hablar y, fruto de los nervios, tartamudeaba cada dos por tres.

«La he cagado», confesaba el comunicador con suma pena al día siguiente ante los medios de comunicación apostados en la calle. Abascal, por su parte, atendió a los micrófonos de COPE y se mostró orgulloso de su comparecencia, en la que notó que Broncano «estaba preocupado, pero no por mí, no porque me temiera a mí. Estaba preocupado por temor a los suyos». El cómico pidió perdón en la visita de Ada Colau del martes 10, admitiendo la escasa preparación que le había dedicado al programa: «Él, a nivel formal, simplemente como político, creo que lo hizo bien; posiblemente lo había infravalorado a nivel comunicativo en muchas cosas».

Iker Jiménez ensalza el saber estar de Abascal

El presentador de Horizonte dio su punto de vista sobre la entrevista el pasado martes. Confirmó haber visto el programa y que, de principio a fin, «fue un acontecimiento». Los españoles pudieron comprobar la templanza y desconocida simpatía por muchos del presidente de VOX frente a un embarazoso entrevistador, lo que fue «como un meteorito en el inconsciente colectivo español», según Jiménez.

«Es decir, mucha gente descubre hoy a Abascal. Resulta que no era el demonio con tridente, el tipo que han demonizado y que habían contado que no quiere a las mujeres y que casi mata no sé quién y no sé cuántos», puntualizó el periodista sobre la verdadera cara del político vasco.

Para el conductor de Cuarto Milenio, el que apunta a formar parte del próximo Gobierno demostró a toda la nación «una templanza brutal» y «un dominio de la comunicación brutal, una cercanía brutal ante un interlocutor» ante los ataques incesantes de un votante de izquierdas, como reconoció Broncano antes del inicio de la entrevista.

Esa desenvoltura provocó los elogios de Iker Jiménez: «Abascal, con cómo habló, con el tema de comunicación, hizo algo que se recordará, porque el impacto en la psique colectiva española es muy grande. De pronto, Abascal se presenta en sociedad y no es exactamente lo que decían que era. Y esto es fuerte».

El capote a Broncano

El comunicador también tuvo palabras de apoyo para el humorista y su trabajo, asegurando que «con todos mis respetos, no es fácil hacer entrevistas, obviamente, pero que parece que, bueno, pues se te trastabilla un poco». Aun así, no hay dudas de que no estuvo a la altura de una entrevista de este calibre.

Jiménez no quiso darle la enhorabuena ante tal actuación, pero sí que le tendió un capote ante tal difícil momento que vivió su compañero en La 1: «Te digo una cosa, como colega, yo personalmente, y mira que me han dado cera, yo creo que entrevistar no es fácil, la situación no era fácil para nadie».