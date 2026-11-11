El programa de Antonio Naranjo se va a negro por los huelguistas: «Intxaurrondo y Cintora no han tenido problemas en TVE»

El periodista Antonio Naranjo ha explicado en su cuenta de la red social X que este miércoles no podrá realizar su programa, El Análisis: Diario de la Noche en Telemadrid, porque parte del equipo técnico de la televisión pública ha secundado la huelga general convocada por los sindicatos. «Lo siento mucho. Mañana, que es jueves, volveremos», ha expresado Naranjo, quien ha señalado la diferencia con los programas dirigidos por Intxaurrondo y Cintora en RTVE, los cuales sí lograron salir al aire.

En una publicación en redes sociales horas antes, el periodista compartía un vídeo de la presentadora de RTVE, Silvia Intxaurrondo, con un brazalete rojo en señal de apoyo a la huelga general, haciendo su programa habitual, y expresaba el deseo de hacer él lo mismo: «Aunque no me ponga brazaletes y esté absolutamente en contra de una huelga política para intentar, en vano, ayudar a Pedro Sánchez», agregaba.

Llegaba la hora del programa y Naranjo comunicaba a su audiencia, con una nueva publicación, que lamentaba que, a su pesar y al de todo su equipo, no podría salir al aire. «Nos encantaría contarles cómo ha ido la huelga, que ha ido muy mal para sus convocantes, es decir, para Sánchez y sus asociados, que son los sindicatos Comisiones Obreras y UGT», expresaba con pesar. Después, ha explicado que el derecho a la huelga de los trabajadores de Telemadrid, que dan soporte técnico a este programa, lo ha hecho imposible.

🔴 Lo siento, pero muy a mi pesar y el de mi equipo hoy no podré hacer @analisisDN en @telemadrid. Y luego dicen que no es una huelga política. Qué lamentable todo. Curiosamente no les pasa lo mismo a Intxaurrondo, Cintora y compañía. https://t.co/2UufE27mOj — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) November 11, 2026

Más adelante, ha expuesto que está convencido de que la huelga está convocada por los sindicatos y secundada por el Gobierno socialista: «Es estrictamente política para ayudar a Pedro Sánchez a tres semanas de las elecciones», añadía. «El derecho de los trabajadores se impone al derecho de ustedes a recibir una información que creemos que es la correcta», concretaba.

A pesar de ello, Naranjo anunciaba que mañana jueves volvería a emitir El Análisis, donde contará todos los acontecimientos ocurridos durante los piquetes y los disturbios de la huelga general. «Yo lo siento mucho. Mañana, que es jueves, volveremos con El Análisis y les contaremos cómo ha ido todo aquello que hoy no les hemos podido contar», se ha comprometido Naranjo, que ha subrayado la diferencia con lo sucedido en programas de RTVE presentados por personajes afines al sanchismo: «Curiosamente, no les pasa lo mismo a Intxaurrondo, Cintora y compañía», señalaba en el texto de la publicación.