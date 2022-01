Xavi Hernández compareció este sábado en rueda de prensa en la previa de la jornada 22 de la Liga Santander que enfrenta al FC Barcelona y el Alavés en Mendizorroza. Llega con turbulencias su equipo tras los últimos varapalos tanto en la Supercopa de España como en la Copa del Rey, donde cayó eliminado ante Real Madrid y Athletic de Bilbao. Dos derrotas más para su equipo que hacen encender nuevamente la alarmas. El culebrón de Ousmane Dembélé y la lesión de Ansu Fati, temas centrales del egarense.

Alavés

«Creo que se parece bastante el Alavés al Athletic. Tienen un sistema parecido. Nos encontraremos un partido similar e intentaremos aprender de los errores en San Mamés. Son tres puntos vitales y necesitamos una victoria urgente para cumplir el objetivo de entrar en zona Champions y ganar confianza».

Ansu Fati

«Ansu está muy afectado. Es difícil. Ahora hemos tenido una reunión con su familia. Es una recaída. Pruna me dijo que estaba para jugar media hora y la prórroga nos trastocó los planes. Vamos a hacer una planificación específica para él, para que no recaiga. El lunes tendremos otra reunión para decidir qué hacemos. Estaremos muy pendientes de él e intentar que no se lesione más».

Dembélé

«La situación de Ousmane no ha cambiado. Él tiene que decidir, sabe lo que hay».

Fichajes

«Estamos trabajando en ello, en varias zonas, para incorporar gente. He sido muy claro con lo que necesita el equipo para reforzar la plantilla. Veremos a ver. Entre lo que queremos y lo que podemos hay un trocito. Quedan días todavía y vamos a ver como queda. Estamos trabajando para incorporar algún fichaje, claro».

¿Qué le preocupa a Xavi?

«Los resultados. Cuando hay un cambio de entrenador se necesita un proceso y un poco más de tiempo de lo que pensábamos. Hay que creer más que nunca en la idea que hizo al Barça grande. Si trabajas pero no llegan resultados, preocupa. Nos urge un resultado positivo mañana. Creemos en este modelo de juego y vamos a tirar para ahí. Paciencia».

¿Habló con Dembélé de nuevo?

«Él está entrenando bien, está tranquilo, pero sabe perfectamente su situación. No hay más debate, sabe su situación».

¿Se operará Ansu Fati?

«Yo no soy médico, pero hay que recuperarlo mentalmente. Que se olvide de las lesiones y que haga un plan específico. Hemos perdido a un futbolista impresionante y nos afecta a todos, pero él es el principal perjudicado. Hay que hacer un seguimiento exhaustivo para que no se lesione más».

Optimismo

«Todavía soy optimista, si no me iría para casa. Estamos en el inicio del proyecto, hay que tener paciencia, fe y perseverar. Me pasó como futbolista, había dudas al principio pero se sacó. Sé donde estoy. Sé que los años de transición no existen y hay que trabajar duro. Hay que seguir intentándolo. En los momentos difíciles se ven las personas y necesitamos estar unidos más que nunca».

Críticas a los veteranos

«Cuando las cosas no van bien, las críticas van hacia las vacas sagradas. El compromiso de los veteranos es espectacular, pero ahora depende del rendimiento. Hasta hace nada no teníamos muchas alternativas… Mis decisiones se basará en el rendimiento».

Más sobre Dembélé

«No hay otra. Quedan días. No hay otra alternativa».

Ansu Fati y su consejo

«Haremos la última reunión el lunes y decidiremos. Ansu tiene mucho que decir. Tenemos los mejores profesionales dentro del club. Hemos estado con la familia y son extraordinarios. Estamos aquí para ayudarlos. Estamos frustrados. Es parte del fútbol pero sí, estamos sufriendo contratiempos semana tras semana. Tenemos que seguir».

Pide paciencia

«Yo también debo tener paciencia e insistir. Corregir individualmente, más insistir en la presión alta… Competir mejor. Hemos tenido buenos momentos pero no nos está dando para tener resultados excelentes. Hay que apretar más los dientes y trabajar más. Y tener paciencia también, sí».

El Alavés, en problemas

«Si hay algún entrenador que lo puede hacer es Mendilibar. Tiene las ideas muy claras. Casi siempre juega con dos puntas y llegan con mucha gente al área. Mendilibar es un gran entrenador y el Alavés es un buen equipo, intenso».

La eliminación de Copa del Rey

«Hemos analizado el partido y nos ganaron por intensidad y coraje. Son valores que no pueden faltar, y en Bilbao faltaron. Teníamos que igualar eso. Y eso es lo que más me duele como entrenador. Lo habíamos hablado. En Bilbao aprovecharon la pelota parada y en Vitoria será igual. Fue sobre todo por intensidad».

¿Convocará a Dembélé?

«La lista la daremos mañana».

Frenkie de Jong

«Tiene que ser un jugador importante, y lo será. Salía de unas molestias en el sóleo… hay situaciones que quizá no os llegan pero hay jugadores jugando con molestias, como Jordi Alba o Frenkie. Lo gestionamos como podemos».