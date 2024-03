Xavi podría perderse dos partidos por «gestos de desconsideración» a Sánchez Martínez

Xavi Hernández podría perderse hasta dos partidos tras ser expulsado durante la primera mitad del Atlético de Madrid-Barcelona disputado en la noche del pasado domingo en el Metropolitano. Al filo de la primera mitad, el técnico culé no paró de protestar. Sánchez Martínez le mostró en un primer momento cartulina amarilla y minutos después lo expulsó directamente ante las reiteradas protestas del propio Xavi.

«Realizó observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones, voz en grito, realizando gestos de desconsideración y tras haber sido advertido previamente por el cuarto árbitro», escribió Sánchez Martínez en su acta del partido tras la victoria del Barcelona en casa del Atlético de Madrid por 0-3. Con este acta en la mano, el técnico de Terrasa se arriesga a perderse dos partidos con el cuadro azulgrana. Si se diese ese caso, no se sentaría en el banquillo ante Las Palmas en Montjuic y en el Nuevo Mirandilla contra el Cádiz, y llegaría limpio al Clásico para poder sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu.

En el minuto 40 de partido en el Metropolitano, con 0-1 a favor del Barcelona con tanto de Joao Félix, Xavi no paró de protestar al colegiado exigiéndole una amarilla tras una entrada sobre Lewandowski. En ese momento, Sánchez Martínez le mostró la amarilla al técnico culé. Dos minutos después, y ante las intensas protestas de Xavi contra el árbitro principal y contra el cuarto colegiado, Sánchez Martínez decidió expulsarlo directamente.

Será la tercera vez esta temporada que Xavi no se sentará en el banquillo del Barcelona. Al principio de temporada, el técnico culé fue expulsado contra el Getafe y Competición le sancionó con dos encuentros, como puede ocurrir esta vez nuevamente. La semana pasada, ante el Mallorca, tampoco estuvo en el banquillo azulgrana tras cumplir ciclo de cartulinas amarillas.

Xavi vio injusta su expulsión

«Lo importante es el equipo. El cuarto me dice que me expulsan por los gestos. No he dicho absolutamente nada. Intento tener respeto. Gesticulo porque soy pasional y quiero que gane mi equipo. Para mí era innecesaria e injusta la expulsión, pero hay que aceptarla», afirmó Xavi Hernández en rueda de prensa tras el encuentro disputado en el Metropolitano.

«Seguramente ha sido el partido más completo. Era un partido parecido al del Nápoles. Hemos entendido bien el partido, Robert muy activado, Fermín, Joao… hemos atacado bien los espacios. Es un partido ideal de nuestra metodología y filosofía de juego», dijo el entrenador del Barcelona.

«Somos el Barça, aquí no se relaja nadie. Les voy a apretar más que nunca. Y ahora que me voy, todavía más. Vamos a intentar mejorar y competir los dos títulos más importantes. Hay que apretar y exigir a los futbolistas», comentó sobre las oportunidades que tiene el equipo en Liga, pero dejando claro de nuevo que no varía su idea de irse del Barcelona a final de temporada.

«Pienso que estamos sacando partidos muy difíciles. Estamos compitiendo con chavales que son juveniles, pero están preparados y por eso les ponemos. Son jugadores de la casa y estamos muy contentos», dijo sobre los jóvenes. «No lo he pensado. Veo nuestro equipo. No dependemos de nosotros. La diferencia con el Madrid es de 8 que son muchos. Tenemos un enfrentamiento contra ellos, pero será muy difícil», zanjó sobre las posibilidades en Liga.