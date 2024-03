Xavi: «Estamos en el mejor momento de la temporada y es momento de soñar»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa tras la victoria del Barcelona ante el Atlético de Madrid. Estos tres puntos les dio de nuevo la segunda plaza en la Liga superando al Girona. Pese a la expulsión en la primera mitad, el técnico español mostró su felicidad por seguir en dinámica ascendente y en la que es una de las mejores semanas de la temporada tras la clasificación a los cuartos de final de la Champions League.

«Seguramente ha sido el partido más completo. Era un partido parecido al del Nápoles. Hemos entendido bien el partido, Robert muy activado, Fermín, Joao… hemos atacado bien los espacios. Es un partido ideal de nuestra metodología y filosofía de juego», dijo el entrenador del Barcelona.

«Gündogan la idea era meterlo en el cuadrado, de interior derecha. Pero Andreas (Christensen) ha tenido molestias. Hemos elegido a Fermín porque ataca muy bien los espacios. Gundo en la base nos da mucho porque entiende el juego de posición. Ha sido un partido perfecto de juego de posición y de atacar espacios», añadió sobre la posición de Gündogan en el terreno de juego.

Sobre la expulsión, Xavi lo tiene claro: «Lo importante es el equipo. El cuarto me dice que me expulsan por los gestos. No he dicho absolutamente nada. Intento tener respeto. Gesticulo porque soy pasional y quiero que gane mi equipo. Para mí era innecesaria e injusta la expulsión pero hay que aceptarla».

«Somos el Barça, aquí no se relaja nadie. Les voy a apretar más que nunca. Y ahora que me voy, todavía más. Vamos a intentar mejorar y competir los dos títulos más importantes. Hay que apretar y exigir a los futbolistas», comentó sobre las oportunidades que tiene el equipo en Liga, pero dejando claro de nuevo que no varía su idea de irse del Barcelona a final de temporada.

Xavi habla de Joao Félix

«Hoy ha hecho un partido muy bueno, pero sobre todo cuando no tenemos el balón. Compromiso espectacular. Nos ha marcado la diferencia y estoy muy contento por Joao, por él».

«En cuanto a tema de fútbol estamos mucho mejor en defensa. No perdemos tantas pelotas, que suponen contras del rival. Y en ataque lo estamos entendiendo mejor. Los jugadores están interpretando muy bien nuestras pautas. El fútbol es un estado de forma y de ánimo. Estamos en el mejor momento de la temporada y es momento de soñar», añadió el técnico.

«Pienso que estamos sacando partidos muy difíciles. Estamos compitiendo con chavales que son juveniles, pero están preparados y por eso les ponemos. Son jugadores de la casa y estamos muy contentos», dijo sobre los jóvenes. «No lo he pensado. Veo nuestro equipo. No dependemos de nosotros. La diferencia con el Madrid es de 8 que son muchos. Tenemos un enfrentamiento contra ellos, pero será muy difícil», zanjó sobre las posibilidades en Liga.