Xavi: «¿Mbappé? Nuestra situación es otra…»

Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación con el tema más candente en el fútbol europeo encima de la mesa. El anuncio oficial de que Kylian Mbappé deja el Paris Saint Germain y la inminente llegada al Real Madrid de cara al próximo verano. Con todo esto, y en una de las peores situaciones de la historia del Barcelona, Xavi respondía: «¿Mbappé? Nuestra situación es otra… es acabar bien la temporada».

«Lo único que se ha hecho oficial es que el jugador se marcha del PSG, ¿no? Cuando sea oficial me lo vuelves a preguntar», respondía con cierta molestia Xavi Hernández sobre Mbappé, reconociendo que su «situación es otra, es acabar bien la temporada» y que no les «preocupa en esta situación nada más», negando más comentarios: «No te puede contestar nada más».

Fue tras la segunda pregunta al respecto, cuando Xavi cortó el grifo, no quería oír nada más sobre Mbappé, con un tono nada simpático: «No me preguntéis más por Mbappé. No voy a hablar más de Mbappé. Creo que no debo hablar».

Xavi fue cuestionado por muchos aspectos sobre el mercado de fichajes y la situación financiera del Barcelona y poco sobre el partido ante el Celta de Vigo, clave para evitar irse más lejos del título de Liga que ya parece una quimera. Sobre Balde y la posibilidad de que salga comentaba: «Es normal, pasa otros años. Recuerdo el año pasado que Ansu estaba en venta en febrero. Los jugadores tienen que estar motivados, entrena bien, estamos unidos todos, presidente, Deco, entrenador… Lo que no podemos controlar es difícil para nosotros. El mensaje de dentro es de unión, de ganas de hacerlo bien».

«Es una evidencia. Frenkie es importantísimo, muy buen futbolista. Ya depende del club y de él. No es momento de hablar de esto. Es momento de estar unidos. Quedan cuatro meses de temporada. No es momento de hablar de salidas. Tenemos que hablar del Celta, corregir cosas, luego Champions… estamos pensando en eso, no en la temporada que viene», decía también sobre una hipotética salida de De Jong, así como otra de Gavi: «Gavi debe quedarse, es culé, tiene que ser uno de los capitanes del equipo en el futuro. Pero estamos hablando siempre de salidas… Gavi tiene que ser el Barça del futuro».

Tras el empate ante el Granada y los partidos que se avecinan, así habla Xavi del vestuario: «He visto que les fastidia perder, que tienen compromiso, que quieren ganar… lo he sentido así desde el minuto 1. Les importa cuando perdemos, es lo más importante. Competiremos hasta donde nos llegue. Este año veremos donde estamos a final de temporada. El equipo está fastidiado, y eso es lo más importante. Tengo esa sensación, sino sería el momento de marcharse. Veo al equipo unido, con ganas de hacerlo bien y mejorar las cosas. Estamos a tiempo como dijo Lewandowski. Podemos acabar bien la temporada».

«Es así en cada momento de la temporada. Estamos obligados a cosechar éxitos y partidos. Si queremos optar al título de Liga debemos ganar tres puntos. Hemos fallado suficiente, no podemos hacerlo más. No dependemos de nosotros mismo a esta altura de temporada. Tenemos que seguir. Sigo pensando que podamos acabar muy bien la temporada. En esas estoy, trabajando en esto», decía sobre el partido ante el Celta de Vigo, del que comentaba: «Benítez es de los mejores trabajados. El Celta merece más puntos de los que tiene. Hacen las cosas muy bien. Varían el sistema, con línea de cuatro o cinco, uno o dos puntas… Tienen las cosas muy claras. Fuera de casa nos están yendo las cosas mejor que en casa. Podemos seguir compitiendo».