Xavi: «Los culés tenemos esta manera de ser y a veces lo destrozamos todo»

Xavi Hernández compareció en el post del Barcelona-Valencia después de una remontada y una victoria sufrida de su equipo que estuvo marcada por la expulsión de Mamardashvili antes del descanso. El técnico catalán reconoció los «errores» de sus jugadores en los dos goles del conjunto che y explicó más razones sobre la decisión de continuar en el banquillo azulgrana.

«Análisis positivo porque se ha ganado. Creo que hemos estado bien en el juego y los errores puntuales nos han hecho ir a remolque. Hoy a balón parado ha sido. También son cosas que trabajamos y hoy nos dan frutos. Tengo que ver el partido repetido porque nos ha faltado calma, que era lo que requería el partido. Hemos ido a por él y hemos remontado un partido que se había puesto muy difícil», arrancó Xavi.

Xavi también detectó momentos puntuales que fueron determinantes para que el Valencia remontase temporalmente: «Más que el duelo es el segundo balón, ahí no hemos estado finos. Hay un punto de fortuna en los rechaces, viven de esto. Tienen patas y nos han generado cuatro o cinco ocasiones. En general creo que se ha visto un buen Barça. Hay que tener más calma en los partidos».

«Fue un partidazo contra el Girona aquí en Montjuic, con dos equipos al ataque y muy bueno para el espectáculo. Creo que es el partido más importante para nosotros porque es el siguiente y para la segunda plaza», dijo en los micrófonos de DAZN, recordando el partido de la primera vuelta contra el Girona, al que se volverán a enfrentar el próximo sábado a las 18:30 horas.

Xavi vuelve a explicar su continuidad

«Fermín va muy bien al espacio y sabíamos que teníamos opciones de hacer peligro por ahí. El primer gol viene de un remate extraordinario de cabeza, pero deberíamos haber generado muchas más y no sólo a balón parado», añadió alabando al autor del primer gol, que también vio puerta en el Clásico.

«Estoy muy bien. Lo expliqué el otro día de manera natural. El mes de enero me sentía el principal responsable, pero han ido pasando los meses y los partidos y noto el apoyo del presidente, sino no sería posible. Es el Barça. Imagino que en todas las partes es parecido, es muy emocional. Los culés tenemos esta manera de ser, unas veces va genial y otras lo destrozamos todo. He sentido el apoyo de Deco y de parte de los futbolistas y eso es fundamental», afirmó sobre su continuidad.

«Nosotros lo que tratamos es exigirles a ellos. Somos el Barça y estamos obligados a ganar y pelear por títulos. Los jugadores son los principales protagonistas de todo esto y quizá podían dar un poco más. Los duelos directos contra el Madrid nos han marcado la Liga. Tanto en Montjuic como en el Bernabéu merecimos mucho más», explicó sobre la forma en la que han perdido la Liga.

«Soy culé. Siempre le digo a los futbolistas que siento el Barça. El día que termine estaré aquí con mis hijos viendo los partidos. Eso ha sido importante a la hora de tomar la decisión», prosiguió sobre los motivos de su futuro ligado al Barça hasta 2025.

«Me gustan muchos futbolistas del Valencia. Pepelu, Javi Guerra, Gayá… Baraja está haciendo un trabajo bestial. Los sacó del descenso y ahora están a un paso de Europa, hay que darle la enhorabuena. Ellos también querrán seguir en su club de toda la vida y hacerlo grande, que se lo merecen. Vamos analizando y planificando, pero es muy pronto todavía», concluyó al ser preguntado por posibles fichajes.