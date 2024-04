De Burgos Bengoetxea expulsó a Mamardashvili y se comió un fuera de juego en el gol de Lewandowski

El árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea expulsó a Giorgi Mamardashvili en el descuento de la primera parte del Barcelona-Valencia por tocar la pelota con la mano fuera de su área. Lamine Yamal recibió un balón al espacio y cuando se topó con el portero georgiano se la intentó picar por la izquierda para buscar remate a portería vacía. Este, ya con las rodillas en el césped, cayó en su trampa y al haber salido hasta tan lejos no pudo evitar tocarla con su brazo, lo que le costó la tarjeta roja.

El partido tuvo mucha polémica y después de nueve minutos de añadido y un descanso de por medio, De Burgos volvió a castigar al Valencia validando el gol del empate de Robert Lewandowski. El polaco remató un córner de cabeza y su balón se fue a la red, pero entremedias Fermín López había interrumpido al recién entrado Jaume Doménech. El portero no vio bien la pelota por la presencia del onubense, pero aun así el colegiado no lo anuló por un fuera de juego posicional que existió claramente.

El resultado se volvía a igualar después de que De Burgos lo equilibrase con esas dos acciones cargadas de polémica. Mamardashvili, al que la retransmisión le enfocó al inicio de la segunda parte, no se lo creía, pero es que lo que estaba por suceder era aún más grave. Hay varios ejemplos de jugadas similares en los que un futbolista de campo bloquea la visión de un portero y eso acaba en gol, pero el caso de Fermín con Jaume no fue considerado suficiente como para que el tanto no subiera al marcador.

Justo antes, hubo otra acción dudosa en la que Íñigo Martínez pudo cometer otro penalti sobre Peter Federico, que ya había provocado uno por derribo de Ronald Araujo en la primera parte. Este parecía menos claro y el Barça se libró de la segunda pena máxima de la noche en el Olímpico de Montjuic. Como decimos, De Burgos pitó penalti a favor del Valencia en el minuto 38 y 10 minutos antes el conjunto che había conseguido empatar.

La expulsión a Mamardashvili fue decisiva

Todo sucedió en ese corto período de tiempo tras dos acciones impropias de un equipo de primer nivel. Cinco minutos después del gol con el que Fermín abrió la lata en el 22′ Ter Stegen la pifió de manera bochornosa y la acción le costó el empate a su equipo. El regalo lo aprovechó Hugo Duro tras un intento de recurso de calidad en forma de picadita fallida, la cual le salió realmente cara al meta alemán. Y poco después, Araujo cometió un penalti clarísimo sobre Peter que anotó Pepelu desde los 11 metros.

Esta segunda jugada vino de un pase al espacio que se comió Pau Cubarsí y que obligó a su compañero en el centro de la zaga a derribar al ex futbolista del Real Madrid. Pepelu no falló y tiró abajo la portería blaugrana por segunda ocasión.