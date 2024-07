Wimbledon aparta a Alcaraz de la pista central para el partido ante Paul

Carlos Alcaraz ya conoce el horario de su partido de cuartos de final de Wimbledon 2024, que le enfrenta a Tommy Paul y hay sorpresa en torno a la colocación del vigente campeón del torneo y la falta de galones y prioridad que le otorga la organización. De cara a la jornada del martes, en la que se disputan los cuartos de final masculinos y femeninos por la parte alta del cuadro, se ha tomado la decisión de que el Alcaraz – Paul no se dispute en la pista central del All England Club, si no que sea en la Pista 1 donde se podrá disfrutar en directo de las evoluciones del número 3 del ranking ATP y campeón en la edición de 2023.

Alcaraz está encuadrado en el segundo y último turno de la Pista 1 de Wimbledon para su partido ante Tommy Paul, en el que ambos contendientes se juegan el pase a las semifinales del tercer Grand Slam de la temporada. Si bien era una decisión con la que se podía llegar a contar, por la imposición de colocar un partido masculino y uno femenino en la central, y el mismo reparto en la pista 1, no deja de resultar sorprendente que un encuentro de este calibre y en cuartos de final se tenga que disputar en la primera pista anexa a la principal del All England Club.

El encuentro de Carlos Alcaraz contra Tommy Paul comenzará en torno a las 16:00 horas del martes 9 de julio, en el segundo turno de la Pista 1, que como la central, también dispone de techo retráctil por lo que asegura que el único retraso para el inicio del partido de Alcaraz sea que se alargue el anterior, entre Lulu Sun y Donna Vekic, y no la cambiante meteorología de Londres.

El de Paul será el segundo duelo de lo que va de Wimbledon 2024 que Alcaraz dispute en la Pista 1 del All England Club. Tras estrenarse en la pista central, como manda la tradición del campeón, frente a Mark Lajal, fue en segunda ronda contra Aleksandar Vukic cuando Carlos pisó la segunda pista londinense, con el resultado de su triunfo más asequible hasta la fecha. En cuartos de final no parece demasiado natural jugar en la segunda pista, pero el hecho de que la hierba sea una superficie de gran desgaste invita a la organización a repartir el trabajo y en este caso, se ha entendido que el duelo entre Jannik Sinner, número uno del ranking ATP, y Daniil Medvedev es el más importante del cuadro masculino para el martes.

Alcaraz, en apuros para ver a España

El problema que sí podría encontrarse Carlos Alcaraz de cara a la jornada del martes podría ser ver el partido de la selección española de fútbol, correspondiente a las semifinales de la Eurocopa 2024 y que enfrenta al combinado nacional con Francia. Si bien su partido debería empezar entre las 16:00 y las 16:30 horas, el margen podría acortarse si Sun y Vekic se van a un tercer set o si su duelo frente a Paul se marcha también a una decisión igualada. En tal caso, es probable que Carlitos opte por la estrategia vista frente a Frances Tiafoe y posponga la rueda de prensa post-partido.