Frances Tiafoe, el refugiado de Sierra Leona peleado con sus rivales: «Perdí contra payasos»

El camino de Carlos Alcaraz en Wimbledon choca con un rival peligroso en lo tenístico y cuyos últimos días han estado acompañados de una gran polémica. Frances Tiafoe es el escollo de tercera ronda del vigente campeón en el All England Club y tratará de resarcirse y, en cierta medida, limpiar su imagen después de unas declaraciones demasiado descriptivas, en las que llamó «payasos» a algunos compañeros que consiguieron ganarle en meses pasados. Tiafoe, lejos de la polémica, es también un tenista con una historia ejemplar, de huida de la guerra de Sierra Leona y de supervivencia junto a su familia, que merece ser contada.

Nacido en Hyattsville, Maryland, en 1998, Frances Tiafoe procede de una familia humilde de Sierra Leona, que en busca de una vida lejos de la guerra civil de este país africano, marchó a Estados Unidos con lo justo. Allí llegó al mundo el actual número 29 del ranking ATP, un jugador que destaca por su estilo heterodoxo y sus cualidades físicas, pero también por sus constantes bromas y buen humor tanto dentro como fuera de la pista. Por eso extrañaron tanto sus últimas declaraciones.

Precisamente después de debutar con victoria en la presente edición de Wimbledon, remontando dos sets en contra a Matteo Arnaldi, Tiafoe se desmarcó con unas palabras muy poco afortunadas, a las que llegó al analizar sus últimos y negativos meses en el circuito ATP. «Esta semana el año pasado era top 10 y este año apenas soy cabeza de serie aquí. Perdía contra payasos y odio decir eso, pero solo estoy siendo sincero», espetó el próximo rival de Carlos Alcaraz, en un menosprecio del todo innecesario hacia sus rivales.

La crítica de Tiafoe buscó ser hacia sí mismo, pero la palabra utilizada le colocó en el ojo del huracán. Por suerte para él, en el circuito guarda muy buena relación con la mayoría de jugadores, entre ellos Carlos Alcaraz. «Voy a por él», respondió el español, con una sonrisa, tras recibir el mismo mensaje por parte de Frances, un jugador peligroso con su servicio, derecha y movilidad, y que ya obligó a Alcaraz a llegar al quinto set para derrotarle en la recordada semifinal del US Open 2022. Aquel día mostraron su gran relación, que se ha visto refrendada tiempo después.

Tiafoe y Alcaraz, en un evento del US Open. (Getty)

Las cosas han cambiado mucho desde entonces para Tiafoe, que en 2024 sólo ha conseguido superar dos rondas en Delray Beach y Houston, además de ahora en Wimbledon, donde quiere completar su regreso entre los mejores. El muro de Carlos Alcaraz, vigente campeón y uno de los grandes favoritos al título, apunta a ser muy complicado de superar por parte del estadounidense, pero su confianza vuelve estar al 100% y ahí es cuando resulta más peligroso.

Frances Tiafoe es ahora un tenista de éxito, con tres títulos ATP en su palmarés (Delray Beach 2018 y Stuttgart y Houston en 2023) y casi 11 millones de euros en premios, pero no olvida sus orígenes y todo lo que tuvieron que pasar sus padres para que tanto él como su hermano gemelo Franklin pudieran salir adelante.

Constant y Alphina son los padres de Frances Tiafoe. Originarios de Sierra Leona, la guerra civil del país les obligó a emigrar hacia Estados Unidos, donde, ya asentados aunque viviendo en condiciones complicadas, dieron a luz a los gemelos Franklin y Frances. El padre de los Tiafoe empezó a trabajar, primero como albañil y después como conserje, en un centro de tenis de College Park, en Maryland, y ahí empezaron a jugar sus hijos, con Frances destacando desde bien temprano por sus capacidades atléticas y un golpeo diferencial que le han llevado, pasados los años, a destacar también como profesional en el circuito ATP.

Big Foe comes back from two sets down to win for the first time in his career 👏#Wimbledon | @FTiafoe pic.twitter.com/pzLuvZhrBx

— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2024