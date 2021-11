El Manchester United se la ha vuelto a pegar. El conjunto que dirige Ole Gunnar Solskjaer cayó por 4-1 frente al Watford y deja al técnico noruego en una situación más que delicada porque los red devils, a pesar de contar con un plantillón con futbolistas como Cristiano Ronaldo o Bruno Fernandes, entre otros, no terminar de arrancar este curso.

No corren buenos tiempos en Old Trafford. Situados fuera de competiciones europeas en la clasificación de la Premier League y con un juego que no convence a nadie, los hombres de Solskjaer visitaban Vicarage Road para enfrentarse al Watford en un partido en el que volvieron a sucumbir ante el rival. Y es que en lo que va de temporada el Manchester United ha ganado cinco partidos, los mismos que ha perdido.

Cristiano Ronaldo y sus compañeros no arrancaron bien el encuentro y en los primeros minutos vieron cómo el colegiado señalaba un penalti para el cuadro local. De Gea estuvo inspirado y detuvo la pena máxima, pero instantes después no podría hacer nada en el gol con el que Joshua King inauguraba el marcador.

Ismaila Sarr, que fue un auténtico dolor de cabeza para el Manchester United, hacía el segundo justo antes del descanso y dejar claro que los red devils necesitan un cambio urgente en el banquillo para poder reconducir la situación y aprovechar esa calidad que tiene en la plantilla. Una vez reanudado el encuentro, Donny Van de Beek, un futbolista que prácticamente no cuenta para Solskjaer, redujo distancias en el electrónico.

Tras el tanto del holandés, que llegó en el 50′, el Manchester United lo intentó, aunque también se quedaron con un futbolista menos por la doble amarilla de Harry Maguire. En el tiempo añadido el Watford mataría el partido con dos goles -de Joao Pedro y Emmanuel Dennis- que hunden a los diablos rojos pero más aún a Ole Gunnar Solskjaer, que podría tener las horas contadas en el banquillo de Old Trafford.