El Manchester City se ha impuesto al Manchester United en el derbi de Mánchester por 0-2 y agrava la crisis de su rival. Los goles de Eric Bailly en propia puerta y de Bernardo Silva permiten a los de Guardiola asaltar Old Trafford de nuevo. Desde que el técnico catalán llegó al banquillo del conjunto citizen, los red devils sólo han conseguido dos victorias en ocho partidos como locales en el derbi de Mánchester.

Este triunfo da alas al City después de su derrota frente al Crystal Palace la pasada jornada en el Etihad. Necesitaban una victoria en el teatro de los sueños para no despegarse de las posiciones altas de la tabla. El partido no pudo empezar peor para los de Solskjaer que se reencontraban con su afición tras lo sucedido en el Clásico frente al Liverpool. Los visitantes se adelantaban muy pronto en el marcador tras un gol de Bailly en propia meta.

Joao Cancelo colgó un balón al área y el central metió el balón en su propia portería. No era la mejor forma de empezar el encuentro después de lo sucedido en el último duelo en Old Trafford. El United quería ganar a modo de disculpa con la afición por la imagen dada frente al Liverpool. Desgraciadamente no pudo ser. Justo antes del descanso aparecía Bernardo Silva para marcar el 0-2 tras una asistencia de Joao Cancelo. El lateral portugués volvía a ser protagonista en el segundo gol.

El United intentó reaccionar en la segunda mitad pero sin éxito. El marcador no se movió y el 0-2 se convirtió en el resultado final. La crisis del equipo de Solskjaer se agrava. La victoria en Londres ante el Tottenham en la última jornada sirvió de poco. Tenían una oportunidad de oro para poner punto y final a los malos resultados y acercarse a los puestos de Champions, pero el City fue superior y se llevó los tres puntos de Old Trafford.