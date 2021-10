El Manchester United vuelve a la senda de la victoria en la Premier League de la mano de Cristiano Ronaldo. El luso, con un gol y una asistencia, fue clave para que su equipo sumara los tres puntos ante el Tottenham tras cuatro partidos sin ganar en la competición nacional. De esta manera, con una goleada en Londres (0-3), los de Solskjaer se reponen del batacazo ante el Liverpool.

Este partido se antojaba clave para los red devils. La imagen dada ante el Liverpool en Old Trafford, con la afición marchándose del estadio tras el quinto gol de los reds había puesto en el punto de mira al técnico noruego. Ha sido una semana complicada pero con Cristiano todo es más fácil. El portugués se puso el mono de trabajo y se echó el equipo a la espalda para llevarlo en volandas hacia su quinto triunfo en la Premier League.

Cerca del descanso, el 7, inauguraba el marcador con un auténtico golazo tras un magnífico pase de Bruno Fernandes para marcharse a vestuarios por delante. En la segunda mitad el Tottenham intentaba reaccionar, Nuno movía el banquillo buscando soluciones pero no las encontraba y Cavani ponía tierra de por medio después de una buena jugada de Cristiano que terminó asistiendo al uruguayo para que pusiera el 0-2.

Minutos antes le habían anulado un tanto a Ronaldo por fuera de juego claro del portugués. Venía avisando el United y al final llegó el gol. El Tottenham no terminaba de concretar las jugadas. Mucha imprecisión en los metros finales y los de Solskjaer no perdonaron. Ya con el 0-2 y el partido controlado, el técnico decidió dar descanso a Cristiano. Rashford entró en su lugar y no lo hizo nada mal.

El delantero inglés culminó la victoria con un gran tanto al contraataque que ponía la guinda al pastel. 0-3 y los tres puntos volaban para Old Trafford. Solskjaer respira gracias a su estrella y ha salvado el puesto de momento. Este triunfo era vital para su continuidad y Cristiano ha salvado los muebles con un partidazo. Tiró de galones para devolverle la sonrisa al United.