No van bien las cosas por Old Trafford. El Manchester United no termina de arrancar esta temporada y Cristiano Ronaldo se está poniendo nervioso. No está siendo el regreso soñado por el luso a la que fue su casa durante muchos años, dónde explotó como un futbolista total y dio el salto al Real Madrid donde acabó triunfando. La racha de resultados en la Premier League tiene a los Red Devils fuera de los puestos europeos y el portugués está muy contrariado con la dinámica del equipo y ya se plantea que, de no lograr clasificar para la Champions, hará las maletas. No quiere ni pensar en la Europa League.

Evidentemente, perder dos partidos ante rivales directos como Liverpool y Manchester City en Old Trafford, pesan como una losa de cemento sobre las espaldas de los Red Devils. Además, la imagen mostrada del equipo y la superioridad que mostraron tanto los reds como los citizens, que vencieron 0-5 y 0-2 respectivamente, fue abrumadora. El United fue incapaz de hacer gol ante ninguno de ellos pese a tener a su afición de su lado. Cristiano fue titular en ambos partidos y disputó los 90 minutos en ambos. Dos malos tragos difíciles de gestionar para un futbolista como el luso.

El United es actualmente sexto clasificado de la Premier League con 17 puntos y está fuera tanto de los puestos que dan billete para la Champions League como para lo que otorgan sitio en la Europa League. El Chelsea es líder destacado con 26 unidades, seguido de Manchester City y un gran West Ham con 23 cada uno. En cuarto lugar está el Liverpool con 22. Quinto es el Arsenal, con 20. Hasta siete equipos tienen a tiro ahora mismo al United en la clasificación si, tras el parón, vuelven a tropezar. Juegan a domicilio en casa del Watford, 17º.

Según asegura Express, Cristiano Ronaldo tiene decidido que no aceptará jugar la próxima temporada en la Europa League. El portugués jamás ha disputado esta competición y siempre ha mantenido su presencia en el torneo más importante del continente, donde tiene un gran número de récords establecidos a lo largo de su exitosa carrera. Hasta la fecha, CR7 ha hecho nueve goles en los 13 partidos que ha disputado con el United, mantiene su olfato en Champions donde ha hecho cinco de ellos.

El portugués estaría dispuesto a pedir salir del Manchester United si el equipo no logra encauzar la dinámica de resultados y clasificar para la Champions League. De no disputarla el año que viene, se plantearía su salida con tal de seguir disputando la máxima competición de clubes. Lejos queda la institución que abandonó Cristiano allá por 2009 cuando decidió enrolarse en las filas del Real Madrid. El United está en horas bajas y su clasificación el pasado curso para la Champions no cambia que lo lograra en la recta final del campeonato.

En declaraciones para The Athletic, un icono del Manchester United como Rio Ferdinand hablaba sobre la posibilidad de que Cristiano Ronaldo disputara la Europa League: «Yo creo que vería la Europa League como una mancha en su currículum. No sé si en la historia del fútbol ha habido alguien más decisivo que él. Siempre está pensando en pequeños porcentajes, pequeños detalles, porque sabe que en el final de su carrera es lo que más tiene que cuidar. Su mentalidad es inigualable».

Pese a los números de Cristiano, con esos nueve goles en 13 partidos, ha recibido críticas en su vuelta a Old Trafford por su rendimiento y bajo aporte a nivel defensivo. El luso ya salió al corte de las críticas dejando claro que «les callaré la boca» a todos los que dudan de él y su capacidad. A sus 36 años, el luso sigue siendo decisivo en el área cuando la pelota pasa cerca de su perímetro de acción.