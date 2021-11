Cristiano Ronaldo está viviendo una nueva etapa en el Manchester United y ha hablado sobre la situación actual que atraviesa el fútbol, dándole un palito a los jóvenes y a las nuevas generaciones de futbolistas que se están formando. El delantero luso sigue demostrando su calidad y en unos días se medirá en el derbi de la ciudad frente al City de Pep Guardiola.

«Recuerdo que en mi generación, los del 85, teníamos más difícil jugar en el primer equipo», comenzó explicando Cristiano Ronaldo. «Recuerdo lo complicado que era jugar en el Manchester United y con la selección, pero en el mundo hoy las cosas son más fáciles y los jóvenes no las valoran lo suficiente», opinó el atacante portugués.

«Si quieres aprender, tienes que hacerlo. Si sólo hablas, puede estar bien para ayudar, pero también debes demostrarlo con actos», comentó Cristiano Ronaldo al hablar de las nuevas generaciones de futbolistas. «No critico a nadie, ese no es mi papel. A mí me critican mucho y yo no voy a hacer lo mismo», continuó el delantero del United.

«No sólo me refiero al fútbol, esta nueva generación desde los 90 ven la vida, el fútbol y los problemas de una manera diferente», prosiguió Cristiano Ronaldo, que le lanzó un mensaje a todos esos jóvenes: «Tiene que salir de ti».

Por otro lado también habló de su regreso al Manchester United y a su liderazgo en el equipo a pesar de ser un recién llegado. «En mi segundo día con el grupo di un discurso en el hotel y dije que estaba orgulloso de estar aquí y veo un gran potencial en esta nueva generación de jugadores», confesó el portugués. «Estoy aquí para ayudar con mi experiencia, mis goles y mi forma de jugar», agregó Cristiano Ronaldo.

«Espero ayudar al equipo a alcanzar el máximo nivel y por eso estoy aquí, para ganar cosas», declaró Cristiano Ronaldo en la entrevista que concedió a Dazn. «Estoy aquí para ayudar al club a ganar títulos, porque amo a este club, todo el mundo lo sabe», confesó el ex delantero de Real Madrid o Juventus. «No he venido de vacaciones, he vuelto para ganar títulos y si todos pensamos así, creo que será posible», advirtió.

Cristiano Ronaldo continuó mostrando su hambre de seguir ganando. «En mi opinión, lo más importante en el fútbol es ganar títulos. El United debe pensar de esta forma», opinó. «La crítica siempre va a estar ahí, estoy jugando en uno de los clubes más grandes del mundo y hay que lidiar con ello», concluyó el atacante portugués.