Los Libres 2 del Gran Premio de Estados Unidos han quedado marcados por el incidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Este último no dudó en reprochar la actitud del piloto de Mercedes, al que llamó “idiota” por radio. En lo que respecta a los pilotos españoles, Fernando Alonso sufrió una avería en la primera sesión de entrenamientos celebrada en Austin. Afortunadamente para él, Alpine pudo reparar su coche y completó con éxito, en decimotercera posición, los Libres 2. Carlos Sainz, por su parte, fue noveno, aunque terminó quinto los Libres 1 confirmando sus buenas sensaciones de cara a la carrera.

La lucha por el Mundial de Fórmula 1 está al rojo vivo y así lo demostraron Lewis Hamilton y Max Verstappen en la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de Estados Unidos. El británico, que afronta la carrera con 6 puntos de desventaja respecto al piloto de Red Bull, se puso a correr para emparejarse con Verstappen en la recta final. Esto llevó al holandés a abortar su vuelta y a dedicar una peineta a su rival. “Ja estúpido idiota”, fue lo que dijo en alusión a Hamilton.

En ambas sesiones Lewis Hamilton ha estado por delante de Max Verstappen. En los Libres 1, el heptacampeón registró el segundo mejor tiempo por detrás de su compañero Valtteri Bottas. Verstappen fue tercero por delante de los dos Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz fueron cuarto y quinto respectivamente.

Un accidentado viernes para Alonso

Fernando Alonso fue decimoquinto. El asturiano sólo pudo rodar doce vueltas en la primera sesión de entrenamientos tras sufrir una avería en su coche que propició una bandera roja. Todo quedó en un susto que le retuvo durante 12 minutos en el garaje. Según parece, la avería estuvo originada un manguito mal ajustado.

Fernando Alonso no ha ganado para sobresaltos en Austin ya que en los Libres 2 perdió el control del coche y se fue contra las protecciones. Nuevamente sonrió la fortuna al ovetense, que pudo seguir rodando hasta el final de la sesión, que terminó en decimotercer lugar.

Alonso y Ocon, fuera del Top-10

La sesión fue menos accidentada para su compañero Esteban Ocon. Aún así el francés tampoco logró colarse en el Top-10. Fue duodécimo en los Libres 1 y undécimo en los Libres 2. La segunda sesión de entrenamientos estuvo liderada por Sergio Pérez. Lando Norris fue segundo tras Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Max Verstappen no pudo más que ser octavo, justo por delante de Carlos Sainz.

Resultados Libres 1

