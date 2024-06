Uno de los avalistas de Laporta quiere pedir dinero a los socios del Barça para pagar la deuda

José Elías fue uno de los grandes avalistas de Joan Laporta para que saliera adelante su candidatura, el mismo que meses más tarde se bajó del barco asegurando «no pintaba nada» y no quería ser un «pintamonas» en la cúpula del Espai Barça. Ahora el empresario, presidente de Audax Renovables y que logró colocar a su mano derecha Eduard Romeu como vicepresidente económico del club blaugrana de Laporta, no descarta presentarse en un futuro como presidente del Barça con una peculiar solicitud a los socios para acabar con la deuda.

Así lo ha hecho público José Elías en una entrevista en la que ha manifestado que no se veía jamás como presidente del Barça pero que, tras su breve paso por los círculos presidenciales, esa idea ha cambiado. «Ahora mismo no está en mis planes pero lo tenía descartado para siempre y ahora eso ya no es así», son las palabras del presidente de Audax Renovables, reconocido por sus dotes empresariales y su capacidad para sacar adelante diferentes proyectos.

«Me hace gracia estar vinculado al Barça porque lo llevo en el corazón», comenta sobre su relación con posibles candidaturas en un futuro, situación que tampoco descarta tras su primer coqueteo con ellas de la mano de Joan Laporta, aunque la experiencia no saliera como él mismo deseaba, algo que le ha llevado a tener claro quiénes deben gobernar el club, en un claro dardo al actual presidente del Barcelona, del que no asegura que diga «las cosas como son y que quisiera ordenar al Barça».

Lo que ha sorprendido a muchos es la forma que propone José Elías para acabar con los problemas económicos actuales del Barça. Mientras la corriente actual apunta a que el club barcelonés está abocado a tener que cambiar su modelo de propiedad, pasando a ser una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), el ex avalista de Laporta propone hacer partícipe al socio para que este sea partícipe del problema y su solución, les pide dinero: «El socio tiene derechos y obligaciones y antes de que venga un tercero a mal dadas a poner capital, primero habría que darle la oportunidad al socio de que pusiera él el dinero».

José Elías, en sus declaraciones para el programa Què t’hi Jugues de SER Catalunya, menciona durante su intervención que la de Joan Laporta era la candidatura más sólida, de ahí su apoyo, aunque ahora entiende que el club debe gestionarse de otra manera, con perfiles más profesionales en cada cargo, señalando en este caso lo contrario por parte de Laporta.

«La gente no es consciente que tener un carnet del Barça en el cajón significa tener un valor de 250.000€ encima. Si divides el número de socios por el valor del Barcelona o el Madrid (5.000 o 6.000 millones de euros) te darás cuenta de lo que es ser socio», asegura José Elías que incluso llegó a afirmar y mencionar a Florentino Pérez como un buen ejemplo de gestor al frente de un equipo de fútbol, piropeando: «Me habría encantado que alguien como Florentino hubiese gestionado el Barcelona en los últimos años».