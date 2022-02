En el Barcelona no dan a basto. Hace unos días era Ferran Reverter, mano derecha de Joan Laporta, quien abandonaba el club, posteriormente cayó el jefe de los servicios médicos, Ramón Canal. Ahora, tres días después de la erupción en el Camp Nou, se ha producido un nuevo despido en el club azulgrana. José Elías, que formaba parte de la comisión del Espai Barça, ha dejado la entidad azulgrana.

Al parecer, Elías se había quejado de que en la comisión de Espai Barça no tenían ni voz ni voto en las decisiones tomadas sobre el proyecto de remodelación del Camp Nou. Los miembros de la misma se dedicaban a escuchar las decisiones tomadas con respecto al proyecto. La vicepresidenta Elena Fort y el directivo responsable del Espai Barça, Jordi Llauradó, les comunicaban las medidas acordadas.

Tras ver que no tenía control del Espai Barça y su opinión no era tenida en cuenta a la hora de decidir, Elías habló con Llauradó para comunicarle sus quejas y dos semanas más tarde le comunicaron que estaba despedido. El directivo responsables del Espai Barça les comunicó tanto a él como a Jordi Piera, otro miembro de la comisión, que lo mejor era que abandonaran el club por una supuesta incompatibilidad a nivel de Compliance por su relación con Laporta.

Así lo ha informado Culemanía, quien asegura que Elías no estaba contento con ese argumento y lo considera contradictorio puesto que le podía aplicar el mismo criterio a Llauradó y a Fort. Su salida no ha sido ni mucho menos polémica, simplemente se va por discrepancias con los directivos. La idea que él tenía de pertenecer a la comisión del Espai Barça no era la de tener funciones meramente de consulta, creía que iban a tener control y podrían supervisar el proyecto de remodelación del Camp Nou.

Elías no tenía un alto cargo dentro del club pero es el dueño de Audax, empresa que avaló a Joan Laporta y permitió al ahora presidente del Barça tomar posesión del cargo. Este es el segundo despido en Can Barça en apenas una semana. La situación empieza a ser preocupante.