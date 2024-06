Laporta cierra las academias del Barça en India: 14 años y ningún jugador válido

«Muchas gracias, India», así anunciaba el FC Barcelona de Joan Laporta que cerrará, a partir del próximo 1 de julio, las cuatro academias del Barça que tenía repartidas por el país del sur de Asia. Desde su primera apertura en 2010 y tras 14 años, el club sigue con su mecánica de recortes y pone fin a si vinculación con la India de la que no ha logrado sacar beneficio deportivo, con ningún futbolista válido en todos estos años.

«El FC Barcelona ha comunicado a las familias de las Barça Academies de Delhi, Mumbai, Bangalore y Pune que ya no operaran más a partir del 1 de julio de 2024», esgrimía la entidad culé a través de un comunicado de su Barça Academy el pasado lunes anunciando el cese de la actividad en la India.

«La estancia del Barça en la India empezó en el 2010, y desde entonces miles de niños y niñas han aprendido a jugar al fútbol con los valores del Barça. Además, han podido vivir dos BA APAC en 2019 y 2020 y han estado representados siempre en cada una de las 11 ediciones del Barça Academy World Cup que se celebra en Barcelona durante la Semana Santa», rememora el Barça que presiden Laporta, que no ha logrado sacar ningún rédito de estas academias pese a la casi década y media que estuvo en la India.

Por último, el club blaugrana expresaba agradecimiento a las familias y al socio que hizo posible el proyecto: «El FC Barcelona quiere agradecer a todas las familias la confianza depositada en nuestro proyecto todos estos años, así como a todos los entrenadores, staff local y Conscient Football, socio con el que ha trabajado en el proyecto de los Barça Academies en la India durante todos estos años».

El Barça y Laporta cierra así cuatro de las 11 academias que tenía en la zona Asia-Pacífico. Con el portazo a las de Delhi, Mumbai, Bangalore y Pune en la India, mantiene solo las de Singapore, Yokohama, Fukuoka, Katsushika, Nara, Hiroshima y Jalal-Abad. Por otro lado, en Europa, Oriente Medio y África mantiene la de Istanbul, Dubai, Budapest, Jordan, Rabat y Zürich. En América tiene las de Sao-Paulo-Carolinas, Columbus, Chicago, Austin, República Dominicana y Ciudad de México

En el resto de Asia y el Pacífico tiene también ubicadas en Singapore, Adelaide, Melbourne, Sydney, Nara, Yokohama, Saitama, Aichi, Niigata, Sapporo, Shizuoka, Chiba, Saitama, Gunma, Fukuoka, Tochigi, Kawasaki, Hyogo, Miyagi, Kagawa, Brisbane, Darwin -1, Dhaka, Manila, Manila y Canberra.

También en Estados Unidos y Canadá tiene un buen número de academias en Lafayette, New Orleans, Oklahoma City, Orlando, Columbus, Austin, Charlotte, Chicago, San Antonio, Nashville, Raleigh, Cincinnati, Houston, Atlanta, Washington, Detroit, San Francisco, Philadelphia, Louisville, Denver, Portland, Boston, Salt Lake City, Seattle, Milwaukee, Minneapolis, New York (Randall’s Island), Orange County, Los Angeles, Richmond, Palo Alto, Casa Grande, Miami (Kendall), Miami (Broward), Dallas, Montreal, Ottawa, Toronto, Calgary, Edmonton, Vancouver, New York (Mitchel Athletic Complex) y New York (Bay Park).

También son numerosas en América del Sur como las de Querétaro, Guadalajara, Mayagüez, Guatemala City, Santiago de Chile, Cabo San Lucas, Veracruz, Saltillo, Morelia, CDMX Sur, Quito, Monterrey, Asunción, San Juan, Alajuela, Córdoba, Caracas, Buenos Aires, Montevideo, Panamá, Managua, Punta del Este, Cuenca, Guayaquil, Lima, Morelia (basketball), Querétaro (basketball), Puebla (basketball), Minga Guazú y Valencia.

Pocas alegrías de la Barça Academy

La entidad azulgrana solo cuantifica 17 casos de éxito en toda la historia de las academias del Barça después de contar con miles de talentos jóvenes. Los jugadores a continuación mencionados han conseguido alcanzar la máxima categoría en algún momento de su carrera deportiva.

Estos casos los representan Takehiro Tomiyasu (1998) en el Arsenal, Taichi Fukui (2004) en el Sagan Tosu, Piotr Owczarek (2002) – Raków Czestochowa, Matthew Hoppe (2001) en el RCD Mallorca, Massimo Sandi (2002) en el Alianza Lima, Marcin Bulka (1999) en el OGC Niça, Kimiya Moriyama (2002) en el Avispa Fukuoka, Kasei Ishii (2000) en el Sagan Tosu, Julián Araújo (2001) en el Los Angeles Galaxy, Joseph Sabobo (2005) en el Red Arrows, Jakub Czajkowski (2002) en el Legia Warszawa, Fryderyk Gerbowski (2003) en el Wisla Plock, Caden Clark (2003) en el Red Bull New York, Bryce Duke (2001) en el Los Angeles FC, Brooklyn Raines (2005) en el Houston Dynamo FC, Alexia Apostolakis (2006) en el Western Sydney Wanderers y Alex Madembo (2003) en el Wisla Krakow.