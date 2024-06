Ronald Koeman se ensaña con Laporta y el Barcelona y vuelve a rajar de ellos: «Es estresante…»

Ronald Koeman ha protagonizado en los últimos días varios enfrentamientos con el Barcelona, golpes directos a la gestión del club deportivamente por el caso Frenkie de Jong, lesionado con Países Bajos y sin poder jugar la Eurocopa (y él culpa al Barça de ello), pero también por las decisiones que se tomaron durante su estancia en el club, personalizándolas en Joan Laporta, al que ha vuelto a atizar una vez más.

Todo comenzó tras anunciar que De Jong dejaba la convocatoria de la selección holandesa, un traspié para los intereses de su selección por las que el seleccionador culpó directamente al Barcelona: «Frenkie de Jong tiene antecedentes con esta lesión, así que tenemos que pensar en su salud. Su club de allí –en relación al Barça– decidió correr riesgos y este es el precio que tenemos que pagar ahora por ello».

Desde entonces el tema ha sido muy candente, con unas declaraciones que pillaron por sorpresa a la directiva culé y que no entendía si era también un parecer de De Jong. Lejos de cualquier respuesta pública por parte del Barcelona, en estos días Koeman ha vuelto a arremeter contra su ex club, reforzando sus declaraciones iniciales y añadiendo más gasolina al fuego ya existente.

«No me arrepiento, en absoluto, de lo que dije. Pero ya terminé con esto otra vez. No entraré en más detalles porque tuve una buena conversación con Frenkie al respecto. Eso queda entre nosotros», explicó Koeman estos días, dejando claro que no había cambiado su postura y que había hablado del tema nuevamente con el centrocampista, zanjando el tema: «Siempre he podido estimar razonablemente bien el factor de riesgo. Por supuesto, también depende del jugador, y eso es todo lo que voy a decir al respecto. También hablé de eso con Frenkie».

Pero el neerlandés no ha dejado ahí el tema y ha abierto el cajón del pasado y su etapa en Barcelona, comparando su salida con la marcha de Xavi Hernández. «No recibí el mismo apoyo por parte del presidente que el que recibió Xavi. En ese momento me despidieron y creo que estábamos a nueve puntos del Real Madrid. Y ahora quedaron a diez. Para tener éxito tienes que tener el apoyo del presidente», sentenciaba Ronald Koeman sobre Laporta y como el presidente culé no le quería en el banquillo del Barcelona por ser el técnico elegido por el anterior mandato.

Pese a esto, Ronald Koeman tiene claro que su malestar no es con el Barcelona, sino con sus dirigentes, como Laporta, y aquellos que toman las decisiones: «Cuando paseo por Barcelona noto el cariño de la gente, no es que ahora sea menos cariño porque no han salido bien las cosas. Me recuerdan y me recordarán como el hombre que marcó el gol de la primera Copa de Europa del club. Simplemente es que no recibí el apoyo del presidente». Además de dejar claro que su experiencia en el banquillo del Barça ha sido la más dura hasta la fecha:»Creo que sí, pero porque el Barça es mi club. Tuve una gran etapa como futbolista ahí, tengo amigos en la ciudad, entrenar al equipo era uno de los sueños de mi vida… Eso hace todo más difícil y estresante».

No creo que De Jong se marche del Barça

«He hablado regularmente con él sobre muchas cosas y creo que es feliz en el Barcelona y no quiere salir», reconocía Koeman sobre Frenkie de Jong en declaraciones para El Mundo, donde manifiesta que «las lesiones han afectado a su nivel en los últimos meses, eso desde luego, creo que no estaba al 100% para jugar contra PSG y Real Madrid en los últimos partidos de la temporada, pero necesita tiempo para estar a su máximo nivel».

Para él, sería un error que el Barça dejaría marcha a De Jong este verano: «No, en mi opinión no, pero no soy el entrenador del Barcelona ni su presidente. Creo que todos los equipos necesitan mantener a sus mejores jugadores».

No entendió el fichaje de Lewandowski

Por otro lado, Koeman también sembró la duda sobre el fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona: «No era tanto sobre Robert sino sobre la filosofía del Barça. Si yo hubiera sido el entrenador del Barcelona en ese momento, me hubiera encantado tener a Lewandowski como nueve, pero creo que es mucho dinero y que si tienes problemas económicos tienes que analizar bien qué tipo de jugadores fichas. Quizás sea mejor firmar a futbolistas con más futuro».

«En mi opinión, es raro conseguir tu mejor salario con 35 años, cuando el mejor periodo de un futbolista es entre 26 y 32. Es raro que un club gaste dinero en jugadores veteranos si no tiene dinero», añadía sobre el delantero polaco, sobre el que sentenciaba: «Todos los jugadores tienen momentos complicados, creo que todavía es un gran jugador, un líder del vestuario, según me dicen en Barcelona. Tiene 35 años, mucha experiencia, es el capitán de la selección… Es un goleador. Cuando no juegas bien te critican fácilmente, pero sigue siendo importante para el Barça y su selección».