La tremenda rajada de Koeman contra Laporta y Luis Enrique

Ronald Koeman fue a la ofensiva contra Joan Laporta acordándose de su pasado como entrenador del Barcelona y el presente con Xavi Hernández. El holandés confesó que pasó momentos «muy complicados» y más si «no tienes un presidente que te ayude». «Si algo ha aprendido Laporta en esta nueva etapa ha sido a cómo debe proteger a su entrenador comparado a como lo hizo conmigo», afirmó.

Y es que a Laporta no le tembló el brazo a la hora de destituir a Koeman en 2021 cuando venía de ganar la Copa del Rey. Una mala racha de resultados condenó al neerlandés y también una plantilla que no estaba a la altura. El que llegó para reemplazarle fue Xavi que, a día de hoy, está a un paso de llevar al Barça por primera vez en cinco años a unas semifinales de la Champions League.

El actual seleccionador de Holanda comentó este jueves que las palabras de Luis Enrique sobre Xavi y el ADN Barça, que para el holandés es «ganar títulos», estuvieron «fuera de lugar», aunque por las imágenes que se vieron en la previa del partido parecía que siguen siendo «muy buenos amigos». Pero también tuvo tiempo para dar un tremendo palo al técnico del Paris Saint-Germain por sus palabras en la previa de los cuartos.

«El ADN Barça es ganar títulos. El día del partido, Luis Enrique y Xavi parecían muy buenos amigos, pero las palabras de Luis Enrique sobre el ADN Barça están fuera de lugar, porque el día antes de un partido hablar de este tema no es bueno», sentenció la leyenda azulgrana en la presentación de la cuarta edición de la Koeman Cup, torneo de golf.

Koeman la toma con Laporta y con Luis Enrique

Koeman no dejó escapar la oportunidad para dar su opinión sobre la ida de cuartos de final del Barça ante el PSG. «Es un gran resultado, pero todavía falta un partido. El Barça estuvo muy bien quitando los 5 o 10 primeros minutos y mereció ganar el partido. Han sabido frenar a los jugadores del PSG, sobre todo a Mbappé, pero como decía, aunque una gran parte está hecha, aún falta un partido», señaló.

También tuvo palabras para una de las revelaciones de la temporada, Pau Cubarsí. «Juega en una posición muy importante para el equipo, es un chico frío que parece que nunca se pone nervioso. Tiene que seguir mejorando y entrenando mucho, pero todo indica que tendrá un gran futuro», apuntó el seleccionador neerlandés.

«Pedri jugó Eurocopa y Juegos Olímpicos, y para mí es demasiado. Le dimos dos semanas de vacaciones en las que tuvimos partidos importantes. Para el jugador, a su edad, un torneo grande por verano es suficiente. Como club no puedes hacer muchas cosas, pero hay que proteger a los jóvenes. Ojalá Pedri pueda jugar continuidad y no sufrir más lesiones como en los dos últimos años. Espero que en la Federación haya gente que piense en los jugadores y no solo en sí mismo», opinó sobre la posibilidad de que Lamine Yamal o Cubarsí jueguen Eurocopa y Juegos.